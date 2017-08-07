«Почта Банк» и торговая сеть «Пятерочка» приступили к выпуску кобрендинговой банковской карты Visa, которая объединяет в себе все преимущества программы лояльности «Выручай-карта» и дополнительные возможности от банка.

Оформление и обслуживание карты «Пятерочка» бесплатное, получить ее можно в течение 15 минут в любом клиентском центре «Почта Банка» при наличии паспорта и мобильного телефона, отмечается в пресс-релизе кредитной организации.

С 1 августа 2017 года оформить карту можно более чем в 1500 клиентских центрах банка в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, где расположено более 5000 магазинов «Пятерочка». В сентябре ее можно будет получить в отделениях банка на всей территории присутствия торговой сети, включая Приволжский, Уральский, Южный и отдельные регионы Сибирского федерального округа.

«Запуск кобрендинговой карты с «Пятерочкой» — первый опыт банка в создании подобных продуктов. Уверен, что многочисленные покупатели торговой сети по достоинству оценят новую карту и те выгоды, которые она позволяет получить. Помимо баллов за совершение покупок, ее владельцы получают инструмент для накопления средств — бесплатный сберегательный счет с начислением до 7% годовых на остаток ежемесячно», — отметил директор по развитию розничного бизнеса «Почта Банка» Григорий Бабаджанян.

За любую покупку с помощью карты «Пятерочка», на счет покупателя в программе лояльности торговой сети начисляются баллы. За покупки в «Пятерочке» — по 3 балла за каждые 20 рублей в чеке на сумму до 555 рублей и по 4 балла за каждые 20 рублей в чеке на сумму больше 555 рублей. Кроме того, баллы начисляются за покупки по карте в любых других магазинах, в том числе в интернете — по 2 балла за каждые 20 рублей в чеке. При следующих покупках в «Пятерочке» баллы со счета можно списать по курсу 10 баллов за 1 рубль скидки в чеке, при этом скидка может составить до 100% от стоимости покупки.

Для держателей карт «Пятерочка» торговая сеть формирует персональные предложения, например, о начислении дополнительных баллов за покупку определенных товаров. За первую транзакцию по карте и в честь дня рождения владельца на нее поступает по 2500 баллов «Пятерочки», что в сумме эквивалентно 500 руб. скидки на покупку в торговой сети.

«Программа лояльности «Пятерочки» набирает обороты. За первые 4 месяца активировано более 10 миллионов «Выручай-карт», при этом темпы прироста количества участников сохраняются на высоком уровне. Создать дополнительные преимущества для участников нашей программы лояльности позволит кобрендинговая банковская карта «Почта Банка». Обладатели банковской карты будут получать баллы за свои ежедневные покупки, а за покупки в «Пятерочке» их ждет в три раза больше баллов, чем по «Выручай-карте». По итогам пилотного проекта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно сказать, что владельцы банковских карт «Пятерочка» высоко оценили новые возможности, участники, оформившие карту, приходят в «Пятерочку почти в два раза чаще, чем до ее оформления» — комментирует гендиректор «Пятерочки» Ольга Наумова.

Если у пользователя есть карта программы лояльности «Выручай-карта», то он может оформить карту «Пятерочка» от «Почта Банка» и объединить балльные счета. Начисление баллов по карте «Пятерочка» происходит в течение 14-30 дней со дня покупки (в зависимости от магазина).

Баллы начисляются за покупку всех товаров, включая акции и промо-предложения торговой сети, но не могут быть начислены за оплату минимальной розничной стоимости алкогольной и табачной продукции. Перед покупкой в магазинах сети карту нужно предъявить кассиру для сканирования штрих-кода и сообщить о своем желании списать баллы. Баллы действительны на протяжении 12 месяцев с момента их начисления. Узнать свою историю покупок и транзакций по карте «Пятерочка» можно в интернет-банке и мобильном приложении «Почта Банка», а баланс баллов и порядок начисления за ту или иную покупку — в личном кабинете на сайте торговой сети.

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