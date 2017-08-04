Владельцы смартфонов с возможностью установки платежного сервиса Samsung Pay первыми в России смогут проводить расчеты с помощью банковских карт «Мир». Apple Pay и Android Pay — можно будет использовать для расчетов картой «Мир» только со следующего года, сообщают «Известия».

Напомним, для осуществления платежей через Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay необходим смартфон c NFC-чипом. После установки специального мобильного приложения к нему потребуется привязать банковскую карту, а смартфон «превращается» в аналог виртуального кошелька или карты. Оплата производится бесконтактным способом, путем поднесения смартфона к POS-терминалу.

По мнению замдиректора департамента анализа защищенности компании Digital Security Глеба Чербова, подобной «виртуальной картой» будут пользоваться преимущественно молодые россияне, для которых интернет-банкинг и мобильные банковские клиенты уже стали рядовыми сервисами.

При этом эксперт обеспокоен временной перспективой работы в связке с «Миром» одной только платежной системы Samsung Pay без конкурентной борьбы с Android Pay и Apple Pay, которые определенно отстанут от Samsung в сроках подключения к НСПК.

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