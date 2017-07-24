ВТБ24 приступил к эквайринговому обслуживанию карт международных платежных систем American Express (AMEX) и China Union Pay (CUP) в своей POS-терминальной сети. Последняя на сегодняшний день насчитывает 120 тысяч устройств.

Держателям карт AMEX также доступна сеть банкоматов ВТБ24 (свыше 11 тысяч терминалов) для снятия наличных. Аналогичный сервис по картам CUP планируется запустить уже в третьем квартале этого года.

По словам вице-президента, директора департамента эквайринга ВТБ24 Алексея Киричека, карты данных платежных систем будут, в первую очередь, использоваться в сети отелей, ресторанов и кафе, во многом – премиального уровня. Доля AMEX и CUP в данном сегменте может составить до 15%. Только в этом году общий оборот по ним планируется на уровне 50 млрд рублей, а до конца 2018 г. этот показатель может вырасти до 150 млрд.

«Подключение платежных систем American Express и China Union Pay позволит миллионам иностранных граждан пользоваться привычными сервисами и услугами на территории России. Мы ожидаем, что карты будут востребованы в главных туристических центрах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Владивостоке», — добавил Киричек.

ВТБ24 является одним из лидеров эквайрингового бизнеса в России. В прошлом году эквайринговый оборот банка вырос в 1,5 раза, до 1 трлн рублей. В этом году банк планирует довести этот показатель до 1,4 трлн. Среди крупнейших партнеров ВТБ24 – сети АШАН, «Лента», «Магнит», Группа РЖД, сервисы «Яндекс.Такси», «Delivery Club», «Одноклассники», «ВКонтакте», «Юла» и другие.

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