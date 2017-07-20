Россияне отныне могут оплачивать покупки на китайской онлайн-площадке «AliExpress Молл» картами Национальной платежной системы «Мир». Обработку платежей осуществляет сервис Яндекс.Касса.

«AliExpress Молл» — это сервис, который создан специально для российских покупателей. На нем можно заказывать китайские товары с быстрой доставкой со склада в РФ. За год средний чек за покупки на AliExpress, которые россияне оплачивают с помощью Яндекс.Кассы, вырос более чем на 15%. На других китайских онлайн-площадках, подключенных к Кассе, этот показатель не изменился и составляет 396 рублей.

По словам коммерческого директора АО «НСПК» Сергея Радченкова, если за май 2016 года россияне совершили онлайн 39,2 млн операций, то за май текущего года — почти вдвое больше, 69,4 млн платежей. «AliExpress входит в число любимых у россиян международных онлайн-площадок, где они ежедневно совершают тысячи покупок. Поэтому для нас особенно важно обеспечить держателям национальных платежных карт «Мир» возможность оплаты на сайте одного из мировых лидеров интернет-торговли», — добавил Радченков.

Напомним, Яндекс.Касса предложила компаниям прием оплаты с карт «Мир» в ноябре 2016 года. На сегодняшний день участниками национальной платежной системы «Мир» являются 386 банков, из которых 114 являются эмитентами. За границей карты «Мир» принимаются через ко-бейджинговые программы с международными платежными системами. Уже выпущены карты «Мир»-Maestro, «Мир»-JCB и «Мир»-Union Pay, подписано соглашение о выпуске «Мир»-AmEx. В настоящее время выпущено более 11 млн карт «Мир».

(Всего прочитано 2 раз, из них 2 посещений сегодня)