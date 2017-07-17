Платежные системы UnionPay, Visa и Mastercard обслуживают сегодня порядка 80% всех банковских карт мира. С недавнего времени доля китайской системы Unionpay впервые превысила долю эмиссии ведущих карточных гигантов.

По данным отчета RBR, наметившийся рост рынка банковских карт в Китае продолжится до 2022 года, что и способствовало экспансии UnionPay. В 2016 году последняя увеличила свою долю на мировом рынке банковских карт до 43%, обогнав по этому показателю Visa и Mastercard.

Только за 2016 год был выпущен 1 млрд. карт UnionPay, а их объем по всему миру и вовсе достиг 6 млрд штук, говорится в исследовании RBR.

Наибольший рост рынка UnionPay, естественно, приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, львиную долю вклада в который ожидаемо вносит именно Поднебесная.

Прогнозируется, что к 2022 году объем всех выпущенных в мире банковских карт достигнет 17 млрд. штук, и это при том, что многие люди до сих пор не имеют вообще никакого доступа к банковским услугам.

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