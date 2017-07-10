Теперь в интернет-банке и на сайте Росбанка можно совершать переводы денежных средств по номеру карты. Функционал переводов доступен между картами любых отечественных банков платежных систем Visa и MasterCard.

Для проведения операции потребуется указать реквизиты карты отправителя (номер, срок действия и CVV код), сумму перевода и номер карты получателя. Перевод должен быть подтвержден SMS-кодом, картой списания не может выступать кредитная карта Росбанка.

При перечислении денег на банковские карты Росбанка комиссия не взимается, с банковских карт Росбанка на карты других банков комиссия составит 1,25%, но не менее 30 руб., между банковскими картами других банков – 1,5% (минимум 30 руб.).

Максимальная сумма одного перевода с банковской карты Росбанка составляет 75 000 руб., а максимальная сумма переводов в месяц – 600 000 руб. При перечислении денежных средств с банковских карт других банков максимальная сумма одного перевода достигает 75 000 руб. При этом сторонние банки-эмитенты могут устанавливать дополнительные условия и ограничения для проведения переводов с карты на карту.

Операции осуществляются только между картами банков, зарегистрированных в РФ, в том числе дочерними банками иностранных кредитных организаций, и только в рублях РФ.

Срок зачисления денежных средств зависит от банка-эмитента карты и может составить от нескольких минут до нескольких дней.

Ранее подобный функционал был реализован в банкоматах Росбанка.

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