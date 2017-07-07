Российские банки выпустили более 10 млн карт платежной системы «Мир». Об этом в минувший четверг журналистам сообщил коммерческий директор АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) Сергей Радченков.

«Карточка, с одной стороны, молодая. Но при этом на данный момент всего их выпущено свыше 10 млн, это всего за несколько месяцев. И, конечно, вопрос связанный с непосредственным использованием карты за рубежом, он очень актуален. На данный момент, возможно использовать кобейджинг (банковские карты, работающие в нескольких платежных системах, обычно в двух — Прим. Ред.). Сейчас уже выпускаются карточки «Мир» — Maestro и «Мир» — JCB, также мы ведем переговоры с другими платежными системами», — сказал Радченков на пресс-конференции ТАСС.

Также он отметил, что на данный момент в Крыму выпущено свыше 1 млн карт. «Если говорить о вообще выпуске карт, то мы здесь делим на две части — тот, который происходит согласно закону (в обязательном порядке), и на тот, который зависит от коммерческой работы банков (спрос). План — не менее 20 млн карт в этом году, <…> ближайшие перспективы трех лет — порядка 70 млн карт должно быть выпущено», — пояснил коммерческий директор НСПК.

Напомним, что к 1 июля российские банки должны были обеспечить прием карт «Мир» в своих банкоматах и платежных терминалах. Также с первого дня июля отечественные кредитные организации обязали выдавать только национальные карты «Мир» бюджетникам, обратившимся за открытием нового счета.

По материалам ТАСС

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