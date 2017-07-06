Группа ВТБ реализовала масштабный проект по унификации сервиса по внесению наличных для своих клиентов в сети устройств самообслуживания. Теперь все владельцы карт ВТБ, ВТБ24 и Почта Банка могут бесплатно пополнять их в любом банкомате указанных кредитных организаций.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиентам необходимо выбрать раздел «Внести наличные» в главном меню любого из банкоматов Группы ВТБ. В настоящее время их общее число превысило 16,7 тысяч устройств, из них с функцией приема наличных – более 9 тысяч. Ежемесячно более трети клиентов вносят наличные средства на карту.

Первый этап проекта по унификации сервисов был запущен 1 апреля 2017 года, когда клиенты Почта Банка получили возможность пополнять свои карты в банкоматах ВТБ24. За первые три месяца клиенты воспользовались данной услугой почти 60 тысяч раз, а общий объем операций составил 635 млн рублей.

Также в банкоматах Группы ВТБ возможно произвести оплату услуг более 4000 поставщиков. Предусмотрена возможность сохранения шаблонов по операциям, управления своими счетами и картами.

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