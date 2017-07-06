Картами рассрочки «Совесть» от Киви Банка теперь можно расплатиться и в торговой сети «Перекресток». Приобрести товары в беспроцентную рассрочку можно в более чем 540 супермаркетах сети в 123 городах России, а также в онлайн-магазине.

Продуктовые сети в России никогда не предоставляли возможность купить товары повседневного спроса в рассрочку. Ситуация изменилась с появлением карты «Совесть». Как выяснилось, способ оплаты в рассрочку очень востребован в данном сегменте. Так, в 2017 году в топ-3 категорий по числу транзакций вошли продуктовые магазины и кафе. Лидерами среди магазинов стали Billa и «Бахетле», среди кафе и ресторанов — Burger King и «Шоколадница».

«Наши клиенты используют «Совесть» не только для крупных значимых покупок, они полюбили платить картой постоянно: в кафе и ресторанах, сервисах доставки, покупая товары ежедневного пользования, — комментирует лидер проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс. — В социальных сетях наши клиенты неоднократно просили расширить круг партнеров в сегменте food retail. Партнерство с «Перекрестком», одной из крупнейших розничных сетей страны — безусловно, очень важный шаг для популяризации рассрочки и лояльности наших пользователей».

Период рассрочки по карте «Совесть» составляет 1 месяц, но его можно увеличить, если совершать покупки в первых числах месяца. Процесс оплаты полностью аналогичен процессу платежа, совершаемого обычной банковской картой. Кроме того, «Совесть» оснащена технологией Visa PayWave: оплату можно провести в одно касание. Для того, чтобы рассрочка была бесплатной, сумму покупки на счет карты нужно внести до окончания периода рассрочки. Сделать это можно онлайн, через оффлайн-терминалы или в магазинах-партнерах.

(Всего прочитано 12 раз, из них 12 посещений сегодня)