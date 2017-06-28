Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) запустил новый карточный продукт, предназначенный для оплаты корпоративных расходов на автотранспорт, а также для маркетинговых и мотивационных программ предприятий автомобильной отрасли.

Карты «Мои километры» на базе международной платежной системы Visa принимаются к оплате во всех АЗС, автомойках, в шинных центрах, магазинах автозапчастей, СТО на территории РФ, а также могут быть использованы при оплате штрафов ГИБДД, парковок или платных дорог.

При распространении новых карт ЦФТ использует B2B модель: приобрести и пополнить данные карты за безналичный расчет имеют возможность юридические лица.

Карты «Мои километры» могут быть использованы компаниями для различных целей. Работодатели могут использовать карты «Мои километры» для целевых и стимулирующих выплат, а также подарков автолюбителям. Для предприятий автомобильной отрасли такие карты – хороший инструмент для запуска долгосрочных трейд-маркетинговых акций, направленных на стимулирование каналов продаж, мотивацию партнеров, агентов и др.

Новую карту можно заказать в индивидуальном дизайне с логотипом компании. Первоначально карта может быть пополнена на произвольную сумму в диапазоне от 300 до 15 тысяч рублей. Перед использованием карты держателю необходимо ее активировать. Далее компания может неограниченное количество раз пополнять карту повторно, но не более чем на 40 000 рублей в месяц.

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