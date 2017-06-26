Банк «ЮНИСТРИМ» при технологической поддержке группы компаний Compass Plus запустил сервис переводов cash-to-card

Visa International подтвердила успешный запуск сервиса cash-to-card переводов для АО КБ «ЮНИСТРИМ». Услуга позволяет вносить наличные деньги на карты международной платежной системы Visa во всех пунктах обслуживания банка Юнистрим. Для перевода достаточно указать лишь номер карты получателя.

Реализация данного сервиса стала возможной благодаря технологической поддержке процессинговой компании «Компас Плюс Онлайн», входящей в группу Compass Plus. В рамках данного проекта обеспечено прямое подключение АО КБ «ЮНИСТРИМ» к Visa и операционно-платежному клиринговому центру НСПК, а выбранная технология передачи сообщений позволила оперативно переводить средства в любую точку мира.

«Сотрудничество с Compass Plus является наиболее оптимальным, как с точки зрения коммерческой составляющей, так и с точки зрения надежности и долговременного партнерства», – отметил председатель правления АО КБ «ЮНИСТРИМ» Кирилл Пальчун.

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