Альфа-Банк предложил выгодные условия по карте Cash Back
Альфа-Банк обновил дебетовую и кредитную карту с функцией Cash Back, предложив одни из самых выгодных условий на рынке. Так, банк каждый месяц будет возвращать клиенту обратно на карту 10% от денежных средств потраченных на АЗС, 5% от покупок в кафе, ресторанах и 1% от любых трат за предыдущий месяц.
Чтобы получать Cash Back, достаточно тратить по карте от 20 тыс. рублей в месяц на любые цели. При этом до 60 дней можно пользоваться денежными средствами по кредитной карте без начисления процентов.
«Сейчас клиенты внимательно относятся к своим тратам. Мы видим, что на карту Cash Back растет спрос, потому что клиенты видят очень четкую выгоду для себя. Простое и понятное предложение Cash Back 10% действует абсолютно на всех АЗС, 5% в любых точках общественного питания по всему миру и 1% на остальные покупки, категории не меняются и не привязываются к конкретным сетям и брендам. Возврат реальными деньгами, не «фантиками», а клиенты сами решают где потратить полученные деньги», — комментирует директор по развитию массового состоятельного сегмента розничного бизнеса Альфа-Банка Платон Песецкий.
Максимальная сумма возврата зависит от пакета услуг, в рамках которого оформляется карта. У владельцев пакета услуг «Комфорт» — это 3 тысячи рублей в месяц, для пакета «Максимум» — до 5 тысяч рублей.
Карта выпускается совместно с платежной системой MasterCard с бесконтактной технологией PayPass. Обслуживание карты составляет 1 990 рублей в год.
Заказать карту можно в любом отделении Альфа-Банка или на сайте кредитной организации.
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