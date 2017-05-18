ВТБ24 пересмотрел «сетку» тарифов и сделал P2P-переводы между картами МИР на сайте банка более выгодными. Так, с 18 мая комиссия за переводы между картами ВТБ24 на базе национальной платежной системы составит всего 1 рубль (ранее 15 рублей), между картами других банков — 1% от суммы операции (ранее 1,7% от суммы операции, но не менее 30 руб).

Быстрые переводы с карты на карту любого российского банка на сайте ВТБ24 стали доступны в августе 2016 г. Сервис perevod.vtb24.ru позволяет мгновенно перечислять деньги по номеру карты, что существенно упрощает операцию и делает ее быстрее обычного банковского перевода.

Переводы осуществляются между картами платежных систем Visa, MasterCard и МИР, выпущенными любыми российскими банками. Ограничения по количеству ежедневных и ежемесячных переводов отсутствуют. С более подробной информацией о тарифах можно ознакомиться на странице сервиса переводов ВТБ24.

С момента запуска P2P-переводов на сайте ВТБ24 услугой воспользовались жители более 400 городов РФ. В ТОП-5 городов по количеству проведенных операций вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск и Иркутск. Сумма среднего чека на сегодняшний день составляет 15 тыс. рублей.

Максимальный дневной оборот превысил 45 миллионов рублей, а максимальное количество переводов в день – 1,2 тыс. штук. Большая часть пользователи совершают P2P-переводы с мобильных устройств (55%).

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