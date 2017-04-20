Платежная система Mastercard представила биометрическую банковскую карту. В инновационной карте соединены EMV-чип и технология распознавания отпечатка пальца. Это позволяет ее держателю удобным и безопасным способом подтверждать свою личность при совершении покупок в торговых точках.

ЮАР – первый рынок, на котором эта технология запущена в тестовом режиме. Два самостоятельных пилотных проекта были проведены с ведущей сетью супермаркетов Pick n Pay, а также с банком Absa, подразделением Barclays Africa.

Инновационные биометрические карты разработаны с использованием технологии распознавания отпечатков пальцев, которая уже используется для оплаты смартфоном.

Держатель оформляет карту, регистрируя свой отпечаток пальца в кредитной организации. После этого создается зашифрованный цифровой образец отпечатка, который хранится на карте. Биометрическую карту можно будет использовать по всему миру в любом POS-терминале, принимающем карты с EMV-чипом.

При оплате товаров или услуг биометрическая карта работает так же, как и любая другая. Ее нужно вставить в терминал и приложить палец к встроенному в нее сенсору, чтобы сравнить отпечаток с сохраненным в карте образцом. Если они совпадают, транзакция будет подтверждена. Таким образом, карта не покидает рук ее держателя.

Эмитентам биометрическая идентификация поможет распознать и предотвратить мошеннические действия, повысить долю одобренных транзакций, снизить операционные расходы и поддерживать лояльность клиентов. К тому же, биометрические карты будут выпускаться с бесконтактной технологией оплаты, что сделает совершение покупок еще проще и удобнее.

В ближайшие месяцы запланирован запуск дополнительных пилотных проектов в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Развертывание технологии запланировано на весь период 2017 года.

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