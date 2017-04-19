Национальная система платежных карт (НСПК) ведет переговоры о приеме карт «Мир» в Королевстве Таиланд.

В минувший вторник генеральный директор НСПК Владимир Комлев встретился с руководством одного из крупнейших банков Королевства Kasikornbank, национального процессингового свитча Таиланда ITMX и межбанковского процессингового свитча PCC.

Как сообщается в пресс-релизе НСПК, встреча состоялась в рамках работы межправительственной российско-таиландской комиссии по двустороннему сотрудничеству. Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества в сфере интеграции платежных инфраструктур России и Королевства Таиланд в части организации обслуживания карт национальной платежной системы «Мир» в инфраструктуре банков Таиланда.

По словам гендиректора НСПК Владимира Комлева, одним из приоритетных направлений работы НСПК на 2017-2020 гг является международное развитие и прямой прием карт «Мир» в других странах, особенно тех, которые пользуются большой популярностью у российских туристов.

Комлев подчеркнул, что обеспечение приема карт «Мир» в Таиланде позволит упростить процесс оплаты для туристов.

Участники встречи также договорились о необходимости проведения совместной работы по проработке организационно-правовых, технических, коммерческих и иных вопросов, связанных с организацией приема карт «Мир» в Таиланде.

(Всего прочитано 12 раз, из них 12 посещений сегодня)