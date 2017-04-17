Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила за перенос срока обязательного обеспечения приема карт «Мир» в банковских терминалах, банкоматах и в торговых точках с 1 июля 2017 года на более поздний период. Об этом сегодня на заседании «круглого стола» сообщила замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

Отметим, что на прошлой неделе комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, устанавливающий обязанность банков использовать только национальные платежные инструменты при осуществлении операций по счетам физлиц, получающих деньги из бюджета или государственных внебюджетных фондов. Переход будет осуществляться в несколько этапов и завершится в 2020 году.

В случае принятия законопроекта, продавцов с годовой выручкой от 40 млн рублей обяжут принимать карты «Мир» в своих точках к 1 июля этого года. К этому же сроку банки должны подготовить свои терминалы и банкоматы к приему карт «Мир».

«Текущая версия законопроекта вызывает определенные вопросы и, как нам кажется, требует обсуждения: готовы ли будут предприниматели, в том числе малые предприниматели, в столь короткий срок обеспечить именно прием карточек в принципе, потому что таких предпринимателей, по имеющейся у нас информации, достаточно много», — сказала представитель антимонопольного ведомства.

Лилия Беляева также отметила, что банки-участники системы «Мир» уже почти на 100% подготовили свою инфраструктуру для приема карт «Мир». «Но также следует обратить внимание, что по законопроекту не только участники платежной системы «Мир», но и другие кредитные организации обязаны обеспечить зачисление соцвыплат, которые перечислены в законе, на карту «Мир», — уточнила она.

Согласно поправкам в закон «О национальной платежной системе», с 1 июля 2017 года карты «Мир» будут выдаваться всем гражданам, обратившимся за открытием нового банковского счета в целях получения выплат из бюджета. Остальные граждане должны будут получить карту «Мир» до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров срок получения карты установлен до 1 июля 2020 года.

«Вот здесь есть сомнения, и, как нам кажется, этот срок нужно обсуждать. Целесообразнее его перенести, поскольку это достаточно серьезная работа», — отметила Беляева.

По материалам INTERFAX.RU

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