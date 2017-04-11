У держателей кредитных и дебетовых карт «Почта Банка» появилась возможность внесения наличных денежных средств на свои счета во всех банкоматах ВТБ24 с функцией приема денег.

Комиссия за пополнение карт не взимается, зачисление средств происходит моментально. Ранее клиенты «Почта Банка» могли только снимать наличные без комиссии в банкоматах группы ВТБ.

«С сегодняшнего дня сеть банкоматов, доступных для внесения средств на карту «Почта Банка», увеличилась более чем на 4600 устройств ВТБ24 по всей стране. Это значит, что в любое время суток в удобном для клиента месте можно пополнить, скажем, кредитную карту, не пропустив срок платежа. Мы продолжим повышать удобство расчетных сервисов для наших клиентов. Сейчас ведется работа над внедрением подобного функционала в банкоматы ВТБ — Банка Москвы, а уже в ближайшее время вся сеть банкоматов «Почта Банка» станет доступна для внесения средств держателям карт банка ВТБ24», — отметила член правления, операционный директор «Почта Банка» Елена Мохначева.

Банкоматная сеть «Почта Банка» полностью состоит из машин с функцией cash recycling (технология для выдачи и приема наличных средств — Прим.Ред.). В 2017 году банк планирует удвоить ее, а количество АТМ достигнет 4 тысяч. ВТБ24 установит 800 устройств с замкнутым оборотом наличных, доведя парк своих банкоматов до 13,5 тысяч.

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