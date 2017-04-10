Розничный бизнес банка ВТБ совместно с Mastercard приступил к выпуску новых дебетовых карт «Супер3». Это бесконтактная банковская карта World Masterсard с транспортным приложением карты «Тройка» для оплаты проезда на московском городском транспорте.

Банковская карта дает возможность получить до 5% сash-back на кошелек встроенной «Тройки», бесплатного внесения наличных на карту и совершения бесплатных переводов и платежей в дистанционных каналах. «Супер3» позволяет совершать бесплатные поездки на метро и другом городском транспорте Москвы. В среднем на каждую потраченную 1000 рублей держатель получает одну бесплатную поездку.

Сash-back, начисленный на приложение карты «Тройка», клиенты смогут использовать в транспортной инфраструктуре Москвы: для проезда в метро, наземном транспорте, электричках, аэроэкспрессе, а также на оплату столичных парковок и каршеринга. Дополнительно приложение карты «Тройка» можно использовать в культурно-развлекательной среде города: для посещения Планетария, Московского зоопарка и прочее.

«В своей работе мы стремимся предоставить нашим клиентам наиболее удобные и интегрированные в городскую среду банковские продукты. «Супер3» сочетает в себе не только выгодную дебетовую карту банка, но и привычный проездной билет, на который начисляется cash-back за каждую совершенную покупку. Это уникальный продукт для жителей Москвы и Подмосковья, в настоящее время не имеющий аналогов на рынке», — отметил член правления банка ВТБ Владимир Верхошинский.

Оформить «Супер3» можно на сайте банка ВТБ и получить за одно посещение в розничном отделении банка. Выпуск и обслуживание будут для клиента бесплатными при активном использовании карты. Дополнительно у клиента будет возможность в первый месяц после выпуска карты получить 10 поездок в подарок на любой вид транспорта: метро или наземный транспорт Москвы.

В настоящее время карта «Супер3» доступна к выпуску с дизайном станции «Маяковская». В ближайшее время планируется выпуск восьми различных дизайнов карты «Супер3», выполненных в интересной графической технике и в популярных цветах линий Московского метрополитена.

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