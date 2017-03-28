В марте 2017 года число розничных магазинов-партнеров проекта карты рассрочки «Совесть» в Москве и Московской области преодолело рубеж в 2 100 точек продаж, принадлежащих 70 розничным брендам. Общее же число партнерских точек «Совести» по всей России превысило 9 000 магазинов.

Как отмечается в пресс-релизе проекта, кроме сегментов, где кредитование распространено – продаж электроники, ювелирных изделий, авиабилетов — «Совесть» охватила сегменты, где кредитование в принципе раньше не было распространено: сервисное обслуживание автомобилей (Автомир), автострахование, продажи одежды (Lamoda, Uniqlo) и косметики (Ile de Beaute) и даже сети ресторанов (Бургер Кинг, Шоколадница).

Напомним, проект группы QIWI под названием «Совесть» стартовал осенью 2016 года: российскому рынку была предложена карта беспроцентной рассрочки для оплаты покупок в крупнейших торговых сетях, интернет-магазинах и ресторанах.

Уже на этапе запуска проект привлек крупнейших розничных игроков оффлайн и онлайн для тестирования продукта. На старте в числе партнеров были такие компании, как М.Видео, Inventive Retail Group (бренды Re:Store, Nike, LEGO и другие), Утконос, Дочки-Сыночки. Общее число торговых точек, в которых можно было расплатиться «Совестью», в ноябре 2016 года насчитывало около 900 магазинов.

«Выбирая розничных партнеров для первого этапа нашей экспансии, мы договаривались в первую очередь с наиболее известными россиянам крупными сетями. Партнеры имеют исчерпывающий ассортимент и представлены не только во всех районах Москвы и Московской области, но и имеют магазины по всей России, — комментирует лидер проекта «Совесть» Олег Ряженов-Симс. – Это позволяет нам покрыть 90% ежедневных потребностей людей в покупках и быстро выходить в регионы, уже имея там достаточное число партнерских точек продаж».

Учитывая растущую популярность онлайн-покупок, «Совесть» намеренно усиливала и пул онлайн-партнеров с самого старта проекта. Сейчас карту принимают 6 интернет-магазинов из топ-15 наиболее крупных и популярных в стране – это Юлмарт, Ситилинк, М-Видео, Связной.ру, Lamoda и Утконос.

Суммарный ассортимент магазинов-партнеров карты «Совесть» превышает 500 тысяч наименований товаров. При помощи карты рассрочки приобрести можно любой из них, в то время как POS-кредиты действуют на ограниченное число товаров.

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