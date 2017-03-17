Международная платежная система Visa разрешила российским банкам-эквайерам (владельцам банкоматов) брать комиссию с клиентов за снятие наличных денег. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой несколько участников банковского рынка.

При этом, как рассказали собеседники издания, новое правило вступит в силу только если и другие платежные системы с ним согласятся. По мнению банкиров, MasterCard также готова пойти на данную меру, а вот представители НСПК заверили, что для карт «МИР» подобных изменений не планируют.

Сейчас при снятии наличных с карт в сторонних банкоматах с клиента также удерживается комиссия, но ее взимает банк-эмитент карты. Он уплачивает сумму комиссии кредитной организации, которая приняла карту клиента в своей ATM-сети. Часть банков сами платят такую комиссию и не взимают денег за снятие наличных со своих клиентов.

Размер межбанковской комиссии сейчас устанавливают сами платежные системы. MasterСard — 0,5% от суммы транзакции, у Visa тариф составляет 0,45% плюс три рубля, «Мир» берет 0,45%. Снятие наличных в своих банкоматах часть банков делают бесплатным для клиентов и выплачивают эту комиссию из собственных денег.

Предполагается, что новая мера установит единые правила игры и клиент будет всегда знать тариф, вне зависимости от банкомата, которым он пользуется.

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