Банк России получил информацию от Интерпола о значительном объеме скомпрометированных карт российских банков.

Об этом сообщил замначальника Главного управления безопасности и защиты информации Центробанка РФ Артем Сычев, выступая на XIX Всероссийской банковской конференции ассоциации «Россия».

«Мы сейчас получили информацию из Интерпола, где достаточно большой объем скомпрометированных карт российских пользователей по, соответственно, российским банкам. Эта информация точечно доведена до каждого участника информационного обмена, чьи блоки карт были засвечены в этой базе злоумышленников», — сказал Сычев, не уточнив, однако, о какой именно базе идет речь.

Источник: RNS

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