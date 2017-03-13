ВТБ24 сообщил об изменении условий P2P-переводов между банковскими картами на своем официальном сайте. Теперь максимальная сумма одной операции выросла более чем вдвое и достигла 100 тыс. рублей. Существенно увеличился и ежемесячный лимит переводов с учетом комиссии — теперь он составляет 1 млн рублей (ранее — 100 тыс. рублей).

Напомним, сервис быстрых переводов с карты на карту любого российского банка на сайте ВТБ24 стал доступен с августа прошлого года. С помощью сайта perevod.vtb24.ru можно перечислять деньги только по номеру карты. С момента запуска сервиса самыми популярными городами по объему проведенных операций стали Москва, Новосибирск и Санкт-Петербург. Сумма среднего чека на сегодняшний день составляет 15 тыс. рублей.

Переводы осуществляются между картами платежных систем Visa, MasterCard и МИР, выпущенными любыми банками РФ. Минимальная комиссия за операцию составляет 15 рублей. Ограничения по количеству переводов отсутствуют.

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