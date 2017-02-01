Мобильный стартап из Великобритании — Tide заявляет о себе, как о «первом в мире» банке для бизнеса, работающем по модели mobile first. Основателем Tide является бывший исполнительный директор Barclaycard и Zopa, а также партнер венчурного фонда Passion Capital Эйлин Бербидж.

Главное преимущество новоиспеченного мобильного банка в том, что он помогает предпринимателям открыть счет буквально за считанные минуты. После электронной регистрации Tide сразу выдает компании код банка, номер счета и корпоративную карту Mastercard. Гарантом безопасности выступает одна из старейших страховых лондонских фирм — Hiscox, клиринговым банком — Barclays.

Tide не взимает денег за обслуживание такого счета, однако удерживает по 20 пенсов с каждой транзакции, а обналичивание в банкомате обойдется в 1 британский фунт.

Издание FutureBanking попросило представителей российских банков для малого бизнеса прокомментировать востребованность подобной модели на внутреннем рынке.

«Mobile first — наиболее подходящая для предпринимателей модель. При этом, банковскому приложению для предпринимателей достаточно обладать только самыми быстрыми и нужными функциями. Нестандартный вопрос можно решить в чате или по телефону», – комментирует управляющий филиалом банка для предпринимателей «Точка» Андрей Завадских.

«Перечень продуктов, которыми пользуется бизнес, сильно шире проведения платежей или снятия наличных. Запихнуть сложные продукты в мобильное приложение – неправильный путь. Два года назад мы уже запускали первый в мире мобильный банк для предпринимателей, под названием Noname Bank, который работал только на мобильном телефоне. На практике, такой продукт выбирали очень небольшие компании, которым был нужен очень простой продукт. Как следствие, доход от таких компаний был ниже», — отметил совладелец Модульбанка Яков Новиков.

(Всего прочитано 5 раз, из них 5 посещений сегодня)