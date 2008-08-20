Дмитрий Родин (Д.Р.): Как, по вашей оценке, появление столь крупного игрока, как OE Investments, отразится на рынке в целом и его отдельных участниках?

Андрей Романенко (А.Р.): Компания ОСМП и Группа e-port остаются аффилированными платежными системами, чьи процессинговые центры работают самостоятельно. Объединение ОСМП и e-port в рамках компании OE Investments позволит нам вести совместную работу в области развития рынка электронных платежных систем, создания и внедрения новых сервисов и технологий.

Таким образом, рынок получил крупнейшего игрока, обладающего передовыми знаниями в своей области и аккумулирующего разносторонний опыт работы на рынке ЭПС. Синергетический эффект, который дало объединение компаний ОСМП, e-port, Direct Contact и «Мобильный кошелек» обеспечит качественное развитие рынка, задавая высокие стандарты работы для остальных участников.

Д.Р.: Одной из озвученных целей и задач, стоящих перед OE Investments в ближайшее время, является стратегическое развитие объединенных компаний. По каким направлениям оно будет осуществляться?

А.Р.: Основным направлением развития OE Investments стали новые рынки — как с точки зрения сервисного бизнеса, так и расширения территориального присутствия. Мы планируем привлекать к сотрудничеству не только «классических» провайдеров, но и компании, чьи интересы пока еще не представлены на рынке ЭПС. Первым таким проектом стала оплата билетов на мюзикл «MAMMA MIA!» в терминалах компании ОСМП. Сейчас на стадии переговоров находятся несколько проектов, реализация которых станет новым шагом на пути развития рынка.

Что касается расширения территориального присутствия — готовятся к открытию представительства в Азербайджане, Туркмении и Киргизии. Особое внимание мы уделяем развитию в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай – прим. ред.) и Вьетнаме.

На территории Китая уже работают более 200 платежных терминалов. На Олимпиаде в Пекине любой желающий может оплатить услуги местных провайдеров через платежные терминалы QIWI. В ближайшее время наш сервис станет доступен пользователям во Вьетнаме, Бразилии и Индии.

Д.Р.: Каковы планы OE Investments по развитию розничного бренда QIWI?

А.Р.: Уже сейчас большая часть плательщиков в России знает и выбирает платежный сервис QIWI — и считает его удобным и привлекательным. Мы продолжим популяризацию бренда, используя различные методы рекламы и PR. Планируется ряд совместных акций с нашими провайдерами по продвижению бренда в России. По нашим прогнозам, в ближайший год узнаваемость бренда среди существующих пользователей достигнет 96-98%.

Д.Р.: За счет чего OE Investments планирует укреплять свои позиции в российских регионах и странах СНГ?

А.Р.: Компания ОСМП и Группа e-port уже обеспечили прочное положение OE Investments в регионах и странах СНГ. На территории России работает 42 представительства компаний. В 8 странах ближнего зарубежья открыты подразделения компании, причем во всех странах СНГ мы являемся безусловными лидерами среди российских платежных систем.

Сейчас рынок электронных платежных систем в странах СНГ находится на том же уровне, на котором он находился в России в 2005-2006 годах. В этих странах существуют значительные возможности для роста как по числу пунктов приема платежей, так и по количеству сервисов. Именно в этих направлениях мы и продолжим свою работу.

Д.Р.: Расскажите поподробнее о планах OE Investments по выходу на международный рынок.

А.Р.: В начале 2008 года открыто представительство компании OE Investments на территории одного из мегаполисов Китая, в городе Шеньжень. На территории супермаркетов городов Шеньжень, Пекин и Хайнань уже установлено 200 автоматов самообслуживания. В Китае к системе подключены операторы сотовой связи China Mobile, China Unicom, интернет-провайдер China Netcom. В ближайшее время будут доступны к оплате услуги местных интернет-провайдеров и операторов денежных переводов.

В течение года в развитие платежной сети в Китае OE Investments планирует инвестировать в общей сложности $5 млн.

В настоящее время ведется предпроектная подготовка по выходу компании OE Investments на рынки Вьетнама и Индии. Первоначальные инвестиции составляют $1 млн. Открытие представительства ОСМП во Вьетнаме намечено на IV квартал 2008 года. Представительство компании ОСМП в Индии приступит к обеспечению пользователей удобным платежным сервисом зимой 2009 года.

Д.Р.: Как вы оцениваете результаты работы ОСМП в Китае на сегодняшний день?

А.Р.: Оценку эффективности работы давать пока рано. Мы планируем озвучивать промежуточные результаты работы в Китае не раньше первой декады 2009 года. Проект в Китае набирает темпы, и нет ни каких причин сомневаться в его перспективности.

Д.Р.: Исполнительный директор НАУЭТ Антон Никольский отметил, что у OE Investments будет единая ценовая стратегия, которая позволит снизить издержки, а следовательно, и комиссию для потребителей за счет работы по агентской схеме. Прокомментируйте, пожалуйста, эти слова. Как и когда объединение компаний в рамках OE Investments отразится на потребителях?

А.Р.: Безусловно, снизятся издержки на разработку новых IT-продуктов и поддержку уже существующих, поскольку и в ОСМП, и в e-port работают сильные команды IT-специалистов, которые объединили свой опыт. ОСМП и e-port не интегрированы между собой. Тарифные сетки остались неизмененными. Условия внешней комиссии сохранены, т.к. она является доходом агентов платежных систем.

Д.Р.: Поделитесь планами по интеграции услуг компаний, входящих в OE Investments, с другими активами учредителей холдинга — в частности, Mail.Ru и другими.

А.Р.: Да, безусловно, у нас есть идеи на этот счет, и мы сейчас находимся в стадии переговоров. Пока не буду озвучивать промежуточные результаты, но как только будут заключены договоры, мы анонсируем эти проекты.

Д.Р.: Каких законодательных изменений в сфере своей деятельности ожидает OE Investments?

А.Р.: Ближайшее заседание, посвященное законопроекту «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», пройдет в Госдуме осенью этого года. Мы участвуем в рабочей группе по составлению данного закона в качестве экспертов. Мы считаем, что этот закон опишет все ключевые моменты нашего бизнеса и станет оптимальным инструментом регулирования рынка, обеспечивая единое толкование правовой базы.

Д.Р.: Стоит ли ожидать от холдинга новых приобретений на рынке электронной коммерции?

А.Р.: Мы не исключаем для себя такой возможности. Если какая-то компания обеспечит нам какое-либо преимущество на рынке, после всесторонней оценки возможностей и ресурсов, OE Investments приобретет ее активы.

Д.Р.: Какие новые сервисы и услуги планируют представить компании, входящие в OE Investments?

А.Р.: Список наших сервисов постоянно растет. В планах стоит увеличение числа банковских организаций, чьи кредиты можно будет погашать через платежные терминалы, также расширение списка авиаперевозчиков, региональных ЖКХ и ГИБДД, счета которых можно оплатить через наш сервис, планируется подключение оплаты железнодорожных билетов и ряд других принципиально новых сервисов.

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