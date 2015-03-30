MoneyNews (MN): Бренд Webtransfer известен искушенным пользователям сравнительно давно: лет 8 назад (если не так — поправьте) вы начинали свою работу как интегратор электронных платежей. В 2013 году вы пытались выйти на российский рынок микрофинансирования с продуктом «кредитный сертификат», но вашу инициативу убила Федеральная служба по финансовым рынкам. С июня 2014 года вы, по-сути, перезапустили свою концепцию: теперь вы социальная кредитная сеть . Расскажите, в чем ваши ключевые особенности и преимущества?

Александр Колесниченко (А.К.:): Компания Coca-Cola производит Колу, Фанту, Спрайт и даже Квас. Точно так же, группа компаний Webtransfer занимается различной деятельностью. Где-то это Социальная кредитная сеть , где-то оператор платежей, а где-то разработка современных инструментов для безопасности процессинга электронных платежей и создание независимых систем социально-психологического скоринга.

Говоря о Социальной сети – наши преимущества неоспоримы. В первую очередь, это люди, которые настроены на результат. Мы сделали ставку на инициативу. И в нашем случае инициатива не наказуема, а всячески поощряется. Независимо друг от друга Сеть развивают наши участники, предлагая новые идеи, создавая инфраструктуру. Вместо того чтобы зарабатывать деньги и тратить огромные суммы на рекламу, в том числе и на ТВ, мы решили делиться прибылью с участниками кредитной сети, и сегодня мы работаем, как одна большая команда. Мы стремимся максимальное количество операций проводить напрямую между участниками, поощряем обмен информацией, внедряем инновационные методы оценки заемщиков социально-психологического характера.

MN: Основная аудитория Webtransfer сегодня сосредоточена в России. Вы – офшорная компания, за пределами российской юрисдикции. К тому же в нашей стране p2p кредитование пока не регулируется законодательно вовсе. Исходя из этого, какие гарантии вы предоставляете своим клиентам и как вообще видите свое будущее на российском рынке?

А.К.: Мы не офшорная компания. Мы группа компаний, разные части которой находятся в различных юрисдикциях (Великобритания, США, Белиз, для оптимизации международных операций. Не секрет, что разные страны предоставляют различные условия для ведения бизнеса. И Россия в рейтинге Doing Business вышедшем 29 октября 2014 (до валютных потрясений) находилась на 62 месте. И это, к сожалению, означает только то, что в мире есть 61 юрисдикция, где регистрировать компании целесообразнее, чем в России. Скоро, в рамках нашей стратегии подготовки к публичному размещению акций на NASDAQ, будет опубликована подробная структура группы компаний Webtransfer.

P2P-кредитование не регулируется в большинстве стран мира, и тем не менее, развивается весьма успешно. И практика показывает, что наличие регулирования не означает, что все хорошо. Никакое регулирование не помешало обесценить сбережения населения в 6 раз в 1998 году, на 50% в 2008 и на 100% в 2014.

Говоря о гарантиях, у нас есть механизм, когда кредитор пользуется нашей рекомендацией по оценке кредитоспособности заемщика, мы гарантируем, что если мы оказались не правы, и заемщик не вернул долг, мы это сделаем за него. А если кредитор руководствуется своими соображениями и не принимает во внимание наши рекомендации, то он целиком и полностью сам рискует своими деньгами и принимает на себя абсолютно все риски по не возврату выданного займа.

MN: В последнем своем пресс-релизе вы заявили о преодолении планки в 3,5 млн. пользователей, а концу года планируете выйти на показатель в 10 млн. Недавно вы открыли представительство в Киеве, на очереди – Ереван. Это какой-то хитрый маркетинговый ход с вашей стороны или сегодняшняя реальность действительно оправдывает вашу амбициозную стратегию? За счет чего она будет реализовываться?

А.К.: Все очень просто и в то же время очень хитро. Мы открыты для участников из всех стран, но за счет определенных факторов (в первую очередь, языковых и инфраструктурных), у нас не равное количество участников из разных стран. И представительства будут открываться там, где это назрело. У нас нет каких-либо предпочтений или дискриминации относительно стран. В данном случае, Украина и Армения оказались шустрее. Мы официально заявили, что к концу года выйдем на 10 млн. пользователей и уверенны, что мы эту планку перешагнем.

MN: Экономический кризис и утрата доверия населения к традиционным финансовым институтам, очевидно, играет на руку Webtransfer . Интернет пестрит объявлениями с предложениями о возможности заработка с вашей компанией. Тем более, что ваша партнерская программа предполагает зарабатывать дополнительно до 75% от прибыли Webtransfer, в том числе от рефералов. На первый взгляд напоминает банальную пирамиду. Развейте сомнения, как все обстоит на самом деле? Почему выгодно сотрудничать с вами?

А.К.: Главное это то, что многие не до конца понимают, какие именно 75% мы предлагаем нашим участникам-партнерам. Мы не предлагаем «дербанить» клиентские деньги. Мы предлагаем только долю от нашей прибыли. И полученной прибылью мы делимся за две вещи:

1). За маркетинг. Наши участники-партнеры продвигают Webtransfer в своих социальных сетях, на своих страницах Landing page, в офлайне, приглашая новых участников, своих друзей, друзей друзей и т.д., создавая таким образом вирусный эффект. И это нам обходится гораздо дешевле, чем если бы мы платили за рекламу такого масштаба и охвата на центральных ТВ каналах, популярной прессе.

2) За саппорт. Участники помогают друг другу разбираться в тонкостях функционирования кредитной сети. Из-за темпов роста сети , по нашим расчетам на конец октября 2014 нам требовалось бы 400 работников саппорта онлайн, а к новому году уже около 5000. Чтобы в онлайне находилось одновременно 5тыс. работников саппорта, общий штат Службы поддержки должен составлять в настоящий момент не менее 20 – 25 тыс. человек. Было понятно, что нереально набрать, обучить, содержать и контролировать такую армию работников.

Тогда была сформулирована идея Альтернативной службы поддержки. Мы заметили, что в те моменты, когда Служба поддержки не справлялась, участники самоорганизовывались и активно помогали друг другу. Участники обращаются в нашу Службу поддержки только для решения финансово-технических вопросов, которые невозможно решить самостоятельно. И соответственно мы делимся своей прибылью за такую помощь наших Партнеров-участников. На сегодня у нас более 150 тыс. Участников, которые активно рассматривают обращения. Можно смело заявить, что на данный момент 98% вопросов решается силами Альтернативной Службы Поддержки.

С нами выгодно сотрудничать прежде всего потому, что мы не берем денег вперед. Если заработал с нашей помощью – поделись с нами. Мы в свою очередь, от 50 до 75% того, что получили, отдадим тем участникам, которые помогли нам заработать.

MN: В Интернете появляется все больше отрицательных отзывов о Webtransfer, которые в основном связаны с блокировкой аккаунтов и невозможностью вывести заработанные на проекте деньги. Очевидно, что эти отзывы не берутся ниоткуда. Как реагируете на подобные отзывы? Какую работу проводите для поддержания своего положительного имиджа?

А.К.: К сожалению, Интернет полон людей, которые, пользуясь различными средствами, пытаются найти уязвимости в работе сайта. Начиная от банального воровства денег со счетов участников, посредством взлома их социальных сетей, заканчивая более изощренными методами создания мультиаккаунтов и проведения операций с помощью программно-аппаратных средств.

Мы беспощадно боремся с нарушителями Правил кредитной сети и блокируем аккаунты недобросовестных участников. Украденные средства, а также средства полученные за счет использования уязвимостей — так называемые «заработанные», блокируются. Даже если аккаунт заблокирован, мы возвращаем людям деньги, которые они лично перечислили и выдавали ими займы. Мы блокируем только то, что получено с нарушением правил.

А по поддержанию положительного имиджа мы не проводим никакой работы, мы просто делаем свое дело. И время все расставит на свои места.

MN: Каково сегодня реальное соотношение кредиторов и заемщиков в рамках Webtransfer ? Объективно, очень много внимания в вашем маркетинге уделяется именно привлечению новых партнеров в проект. Складывается ощущение, что вы ищете именно кредиторов, а не заемщиков. А что же заемщики? Что получают они?

А.К.: У нас сложилась уникальная ситуация. Количество потенциальных кредиторов превышает количество кредитоспособных заемщиков.

Да, мы привлекаем кредиторов. По одной простой причине – на каждого потенциального кредитора всегда более 1000 потенциальных заемщиков. Многие p2p-площадки не смогли стать успешными только потому, что не смогли привлечь кредиторов.

А заемщиков привлекать не надо, они сами приходят. Приходят и получают займы, если соответствуют требованиям кредитора. А некоторые сами потом начинают кредитовать, когда понимают, что так реально можно заработать.

MN: Есть мнение отечественных МФО, что, в отличие от Запада, взаимное кредитование физических лиц через Интернет все еще недостаточно популярно в России. На примере Webtransfer этот тезис, скорее, можно опровергнуть! Как вы оцениваете потенциал российского рынка онлайнового p2p-кредитования, и какое место на нем рассчитывает занять ваша компания в ближайшие годы? (Особенно интересуют конкретные цифры и статистика!)

А.К.: Мы поставили под сомнение сами принятые методики оценки кредитоспособности заемщиков. Компании проводят оценку кредитоспособности заемщика на основании данных кредитных бюро. Так поступают и в России и на Западе. Но почему-то в России процент невозврата по долгам выше, чем на Западе. Дело тут не в культуре возврата долгов или ее отсутствии, как любят «филосовствовать» некоторые «специалисты» отрасли, а в том, что будет, если заемщик не вернет долг.

В России это какие-то «призрачные» коллекторы. А на Западе, если ты не вернул долг, ты не в состоянии потом подключить телефон, газ, свет, открыть счет, купить страховку на автомобиль и т.д. И люди возвращают долги, не из-за боязни коллекторов, а потому, что кредитор, выдавая займ, «берет в залог» способность заемщика получать доступ к существующей инфраструктуре.

К сожалению, многие российские «специалисты» не знакомы с большим количеством трудов, относящихся к классике экономической мысли, ограничиваясь некоторыми, наиболее известными работами. Выстраивая свою систему Скоринга, мы, в первую очередь, руководствовались идеями Уолтера Бежета сформулированными в его книге Lombard Street: A Description of the Money Market (1873) .

Главная мысль книги была выделена Чальзом Гудхартом, английским экономистом, членом Комитета по Денежной политике Банка Англии (июнь 1997 – май 2000), заслуженным профессором Лондонской школы экономики и политических наук, создателем Закона Гутхата, и звучит следующим образом: свободно давать в долг, под высокий процент, под хороший залог! Переосмысливая книгу Бежета, Пол Такер, заместитель председателя Банка Англии с 2009 по 2012 год, переформулировал тезис Бежета для центральных банков: «чтобы предотвратить панику, центральные банки должны кредитовать кредитоспособные компании заранее и свободно (т.е. без лимита), с хорошим залоговым обеспечением, и под высокие ставки».

Мы оцениваем известную нам информацию и делаем вывод о том, насколько репутация, активы и возможность доступа к нашей инфраструктуре для конкретного заемщика ценнее размера его обязательств и на основании этого рекомендуем или не рекомендуем давать ему в долг.

Многие компании оперируют смехотворными цифрами. Кто-то не владеет информацией, а кто-то просто не может поверить в то, что такое возможно. Одни говорят, что весь объем Российского рынка P2P-кредитования составляет не более $10 млн. За первый квартал 2015 года наши российские пользователи уже выдали друг другу P2P-займов на сумму 1 025 000 000 (один миллиард двадцать пять миллионов) долларов. И объемы растут на 20% в месяц.

Мы не рассчитываем, а давно уже заняли 1-е место по объему P2P-кредитования в России. Мы оцениваем, что к концу 2015 года этот объем перевалит за $5 млрд. и даже больше.

MN: По официальной статистике большинства российских p2p-сервисов, процент дефолтных кредитов достигает 15-20%. У Webtransfer , опять же официально, этот показатель не превышает 3,5%. Как можете это прокомментировать?

А.К.: В Социальной Кредитной Сети существует два продукта: займ Гарант и займ Стандарт. По Гаранту (это когда кредиторы дают займы тем, кому мы присвоили высокий Рейтинг) процент невозврата составляет 3.12 %. По Стандарту (это когда кредитор лично определяет кому давать займ) процент невозврата составляет 13.8%. Средний процент невозврата по всему портфелю (займы Гарант и Стандарт) колеблется в районе 3.5%.

Качество Скоринга по Гаранту нас, на данный момент, устраивает, мы даже планируем чуть смягчить требования в заемщикам. Наша цель сегодня — улучшить показатели по займам Стандарт, для чего мы разработали ряд новых инструментов в помощь кредитору. В частности, совместно с Британской компанией VisualDNA (Imagini Inc), одним из мировых лидеров по психологическому и поведенческому профилированию, мы запустили на сайте тест, который обязательно должен пройти каждый претендент на получение займа Стандарт. И потенциальный кредитор, ознакомившись с результатами теста потенциального заемщика, сможет лучше оценить свои риски.

На этом мы не останавливаемся. В процессе разработки находятся новые инструменты, о которых будет объявлено по мере внедрения.

MN: Совсем недавно Webtransfer анонсировал открытие офиса в Киеве. Учитывая преддефолтное состояние украинской экономики и очевидный кризис доверия граждан к банкам, вы просто вовремя сориентировались в ситуации? Как обстоят сегодня дела с украинскими пользователями вашего проекта? Какие перспективы видите именно на украинском рынке?

А.К.: Мы не шли в Украину думая, что там кризис. Мы просто делали и делаем свое дело. Так как мы работаем вне традиционных финансовых систем, чем сильнее «трясет» традиционные финансовые системы и экономику в целом, тем лучше нам. Люди начинают искать альтернативу, тем, кто не справляется со своей задачей.

Но есть одно большое НО. По правде говоря, у нас нет украинского, российского, белорусского или казахского сегментов. Есть, я бы сказал, русскоязычный сегмент, который объединяет всех пользователей из стран бывшего Советского Союза. И этот сегмент на сегодня — один из самых динамично развивающихся.

MN: Подытоживая нашу беседу, какие новые сервисы вы планируете предоставить своим клиентам уже до конца этого года? Чем будете удивлять?

А.К.: Мы планируем запустить несколько новых сервисов, как в рамках Социальной Кредитной Сети, так и вне ее.

Возможно, вы знаете о существовании магазина WT-shop, тур-агентства WT-tour, Благотворительного Фонда Webtransfer — все это продукты наших партнеров-участников. На очереди еще множество предложений по открытию различных сервисов, в первую очередь, предназначенных для участников кредитной сети.

В ближайшее время возобновит работу Webtransfer.com – наш платежный сервис, который заканчивает обновление. Будет запущенна маркетинговая площадка.

Какие-то идеи мы реализуем самостоятельно, в каких-то помогаем нашим Участникам. Инициатива и желание притворить в жизнь – это те качества, которые более всего ценятся в Webtransfer . И мы строим не компанию, а среду, в которой будет одинаково комфортно всем нашим Участникам.

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