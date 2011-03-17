Довольно примитивный сайт Bitcoin содержит буквально несколько страниц и ссылки для скачивания клиентского приложения (для Windows, Linux и Mac OS X). И вот как незамысловато оно выглядит…

Сайт Bitcoin переведен аж на 15 языков. Есть у ресурса и своя Wiki, но только на английском. А вот в форуме общаются на разных языках. Чем же может быть примечательна эта система, ведь по миру различных платежек, как грязи, надо чем-то выделяться.

Система строится на принципах p2p. То есть у нее нет ни центрального сервера, ни какой-либо центральной «власти» или контролирующего органа/структуры. Задачи эмиссии новых денег и контроля транзакций выполняют все узлы сети одновременно (это официально). Такой подход обеспечивает следующие ключевые особенности (по заявлению создателей):

• Простая передача денег через интернет, без необходимости доверять посредникам.

• Третьи лица не могут предотвратить или контролировать ваши транзакции.

• Переводы денег посредством Bitcoin практически бесплатны, в то время как кредитные карты и системы онлайновых платежей обычно требуют комиссию в 1-5% суммы каждого перевода + дополнительные торговые затраты, (которые могут достигать несколько сот долларов).

• Отсутствие нестабильности, которую вызывают банковская мультипликация (fractional reserve banking) и политика центральных банков. Ограниченная инфляция денежной поддержки в системе Bitcoin распределяется поровну (по мощности процессора) через всю сеть, а не монополизируется банками.

Взглянем на этот список преимуществ. Честно говоря, что означает последний абзац, мы, что называется, в душе не знаем. Особенно неясно, что сами авторы хотели этим сказать: больше похоже, что это результат креатива. Предпоследний пункт обещает нам беспроцентные переводы. Забегая вперед, сразу разъясним этот момент. Да, вы можете отправить деньги без переплаты, но есть нюанс, когда такая транзакция дойдет до адресата не знает даже система. Чисто теоретически, просто по алгоритму работы системы, на это может уйти год или более! Не хочется вдаваться в технические детали, так как эта система вообще не очевидна и подобный экскурс достоин отдельной книги, просто дадим ссылку на самое простое, найденное нами определение на форуме Bitcoin.

Вернемся к первому пункту: «простая передача денег, без необходимости доверять посредникам» – комментарии излишни. Конечно, доверять перевод денег каким-нибудь «Яндекс.Деньгам» или, Боже упаси, Moneybookers, намного, НАМНОГО рисковее.

Второе в списке и последнее в рассмотрении преимущество: «третьи лица не могут предотвратить или контролировать ваши транзакции». Да, это, пожалуй, самый осязаемый плюс. В случае чего, по заявлению создателей, никто не сможет «поднять» историю от кого и кому ходили средства. Более того, здесь вообще все переводы анонимны и никак, совершенно никак, не ассоциируются с реальным человеком или организацией. Вы можете создать 100 кошельков, каждый из которых будет привязан только к паре файлов на компьютере.



Наверное, не стоит говорить, что подобная схема сразу снимает с вас какую-либо защиту от мошенничества или сбоев системы. Потому что мы, после довольно плотного изучения вопроса, не можем ответить, как в случае чего доказать, что какие-то средства действительно принадлежали нам. Более того, разработчики сами пишут, что если у вас украдут файлы кошелька (которые не защищены ничем совершенно, то есть совсем), то все, «привет, пиши пропало». Интересна точка зрения разработчиков: «так надо защищать свои файлы».

Вообще говоря, именно к этому создатели и стремились. Они хотели создать виртуальную платежную систему, деньги в которой были бы максимально ассоциированы с настоящими деньгами или даже настоящим золотом, дорогим, ограниченным ресурсом. Отсюда и их аналогия, если у вас из кармана украли деньги, то как вы докажете, что они принадлежали вам? Вот и здесь так же.

Мы принципиально не будем касаться здесь технической стороны отслеживания и генерации денег в Bitcoin за счет мощностей процессора вашего ПК. Это довольно нетривиальный, сложный и объемный материал, в двух строчках про который рассказать нереально. Это только запутает читателя. Все желающие могут ознакомиться с ним в Wiki. Опишем только несколько характерных особенностей. Деньги в системе – ограничены. Они автоматически генерируются системой партиями по 50 монет и этот процесс расписан примерно до 2106 года. К концу генерации должен получиться 21 млн. биткоинов.

Отсюда вытекает интересный момент. Вы не можете взять и купить столько биткоинов, сколько захотите. Их можно только перекупить у кого-то, у кого они есть, и кто готов с ними расстаться. А количество денег в системе жестко лимитировано. Соответственно, при большом спросе поднимается цена биткоина. Обратное также верно. Получаем что-то типа биржи акции или, в данном случае, просто ограниченного актива – биткоинов. Со всеми вытекающими.

У биткоина нет фиксированной стоимости или привязки к чему бы то ни было. Его курс формируется только из спроса/предложения на рынке. На момент написания статьи, 1 биткоин можно было приобрести примерно за 27 WMR. В сети есть достаточное количество обменников, которые конвертируют BitCoin в WebMoney, ЯД, PayPal, Moneybookers, Liberty Reserve, а также банковские переводы. Все подобные обменники – западные, у пары есть русский интерфейс, например, https://btcex.com/.

Казалось, так плюс хотя бы в том, что легко как купить «биты», так и продать их и вывести деньги из системы. Да вот в чем незадача. Объем торгов в день на вышеприведенной бирже не превышает следующих значений: ЯД – 500, WMR – 100, WMZ – 100, RUR – 300, USD – 1500. Последние два варианта – при вводе/выводе посредством межбанка. И это показательные цифры. С другими биржами все примерно так же. При этом процесс требует регистраций, подтверждений, отдельного ввода средств, обмена и вывода. Сами транзакции требуют значительного времени. Короче говоря, чтобы начать преодолевать такие сложности, надо иметь хорошую мотивацию.

А с мотивацией как раз главная проблема. Зачем? Зачем рядовому пользователю может понадобиться использовать биткоины? Даже, если он будет иметь возможность быстро ввести или вывести их из системы. Напомним, что обычный перевод средств между счетами в системе или стоит денег или может происходить мучительно долго.

Есть список интернет-магазинов и сервисов, которые принимают данную валюту к оплате за свои товары или услуги. Вот он: https://en.bitcoin.it/wiki/Trade. Если вычеркнуть обменники и несколько служебных сервисов, которые предлагают услуги по работе с самой валютой и системой, останется от силы 100 ресурсов. Плюс пачка из нескольких десятков структур, которые принимают пожертвования в виде биткоинов. Опять, казалось бы, что и потратить «биты» есть на что. Но снова всплывают нюансы. Во-первых, здесь нет практически ни одного сервиса или сайта из СНГ (за исключением ufasoft) или просто с русским интерфейсом. Хотя нет, врем, есть пара особо «ценных»: http://rusinfo.cc/, http://gorod-solnca.org.

А во-вторых, из всех представленных западные ресурсов, мы нашли от силы два-три сайта, которые чисто теоретически заслуживают внимания и могли бы пользоваться каким-то спросом у узкого круга людей. Но вот незадача, они наряду с биткоинами принимают и более привычные деньги. Простой пример с упомянутым выше ufasoft, который хоть и не имеет русского интерфейса, да и сайт их выглядит пришельцем из начала 90-х, но предлагает, насколько мы знаем, довольно приличный снифер и программу для построения прокси-цепей на основе протокола socks. Так вот, характерный пример, их продукцию можно приобрести в том числе через SoftKey и Digiseller. И так повсеместно.

Кто в здравом уме и трезвой памяти будет использовать Bitcoin остается загадкой. Возьмем на себя смелость опубликовать пару предположений. Люди, стремящиеся к полной анонимности. Собственно, пользователи продуктов того же ufasoft – такими инструментами открыто пользоваться просто так не будут. Второй вариант мы подсмотрели на каком-то обсуждении.

«Это очередная, хитро завуалированная за техническими наворотами, отвлекающими внимание, пирамида. Очевидно, что вначале генерации денег в системе, их смогли накопить вполне определенные люди, а в свете ограниченности ресурса, такие люди смогут диктовать предложение на рынке и, соответственно, курс биткоинов. Определенными действиями вполне можно регулировать стоимость валюты в своих интересах и либо зарабатывать на этом (при умелом подходе), либо обвалить систему (при неумелом)».

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