Большая часть компаний, выходящих на ICO, не оправдает надежд инвесторов, считают эксперты. Как оценить проект, решивший выпустить токены, и выбрать тот, что не похоронит под собой вложения?

Рынок ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение токенов) еще более опасный, чем венчурный, предупреждают эксперты. Но, несмотря на это, ICO набирает популярность. По данным агентства Smith+Crown, только в 2016 году на ICO было привлечено $102 млн. Точно оценить объем привлеченных в 2017 году средств эксперты пока не берутся, но сумма, очевидно, увеличилась в разы.

На данный момент самым крупным считается ICO проекта Filecoin (разработка децентрализованной сети для хранения данных), в ходе которого в августе 2017 года ему удалось привлечь $257 млн, рассказывает глава рейтингового агентства DigRate Арсений Поярков. Предыдущий рекордсмен — швейцарский блокчейн-стартап Tezos (разработка сетевого протокола, альтернативного Ethereum) — собрал в ходе ICO в 2017 году около $230 млн.

Удачные размещения могут принести покупателям токенов значительную прибыль. По данным сервиса ICO Stats на 22 сентября, самую большую доходность сейчас показывают токены проектов NXT (рост на 362 537% с момента ICO), IOTA (117 911%) и Ethereum (86 735%).

?Поддавшись обаянию шестизначных цифр, покупатели токенов забывают, что чаще всего ICO-проекты проваливаются, а инвесторы теряют свои средства. «Вкладываться в токены опаснее, чем в венчурные проекты. Сложно оценить их точное количество, так как компаний на ICO выходит много, но по ощущениям более 95% проектов ICO не выстрелят», — рассказывает Георгий Вербицкий, управляющий активами и сооснователь Crypto-Fund.Org.

Усугубляет ситуацию и отсутствие на рынке независимой экспертизы. Сервисы, готовые анализировать риски первичного размещения токенов, можно пересчитать по пальцам, так что пока инвесторы полагаются только на себя. «Если рассматривать ICO как финансовый инструмент, нужно хорошо разобраться в предмете. В этой сфере очень много тонкостей и нюансов, не изучив которые вы рискуете допустить ошибку», — предупреждает генеральный директор Digital Finance Agency Виталий Цигулев.

Какие же критерии используют специалисты и участники крипторынка для оценки ICO?

Общие риски

Первая ошибка при выборе ICO — это инвестирование в слабые идеи и слабые команды, заявляют эксперты. «Это большая проблема ICO-рынка — туда за легкими деньгами приходит большое количество людей, которые хотят их привлечь, но при этом не обладают достаточным опытом, чтобы построить качественный бизнес, а не просто собрать деньги», — рассказывает старший инвестиционный аналитик венчурного фонда Runa Capital Константин Виноградов.

Зачастую определить, прогорела идея сама по себе или ей «помогли» недобросовестные организаторы, не представляется возможным. «Есть вероятность, что в некоторых случаях организаторы маскируют кражу средств под провал проекта, но с самого начала однозначно установить, что вот этот проект мошеннический, а этот нет, очень трудно», — рассказывает операционный директор агентства ICORating Анатолий Поединцев.

Еще одну угрозу представляют хакеры, предупреждает Арсений Поярков: «Вокруг рынка ICO образовался отдельный сегмент хакеров, которые пытаются перехватить средства инвесторов. Для этого они создают фишинговые сайты и аккаунты, куда инвесторы ошибочно перечисляют средства».

Среди прочего на рынке существует опасность изменения правил регулирования, в результате чего, например, будет невозможно монетизировать токены. «Нужно понимать, что даже если продукт рынку интересен, не факт, что в ближайшее время его пропустят регуляторы. Сейчас многие проекты на рынке ICO связаны с недвижимостью, учетом авторских прав и финансовым рынком. Эти сегменты сильно зарегулированы, и для внедрения новых технологий потребуется время, а большинство проектов этот фактор в свои модели развития просто не закладывают», — предупреждает Поединцев.

Команда

Оценка компании, решившей провести ICO, фундаментально не отличается от оценки стартапа венчурными фондами, считает Константин Виноградов. «На эту тему у нас накоплена многолетняя экспертиза, которую можно применять и в отношении ICO. Ничего не нужно выдумывать — есть ряд понятных критериев оценки рынка, команды, продукта и т.д.», — говорит он.

Эксперты рынка и представители криптосообщества единодушны во мнении, что первое, на что стоит обратить внимание при оценке ICO, — это команда. Как и в случае со стартапами, идеи проектов часто меняются при столкновении с рынком, а вот команда в любом случае останется неизменной, поэтому важно понять, сумеет ли она справиться с трудностями.

Проектом должны заниматься предприниматели, у которых уже есть успешный опыт работы, считает Константин Виноградов. «Основатель должен быть человеком с хорошей репутацией, с ясной, далеко прослеживаемой карьерной траекторией», — говорит он. В таком случае человек будет рисковать собственным именем и, как следствие, будет более ответственно относиться к обязательствам перед инвесторами.

«Эталонным в этом отношении размещением — когда в проект поверили именно благодаря хорошей репутации фаундера — можно назвать ICO компании Brave. Проект браузера на базе блокчейна был детищем бывшего CEO и основателя компании Mozilla Брендана Эйха и смог привлечь $35 млн всего за 30 секунд», — рассказывает Виноградов.

Мечты о несбыточном

Идея проекта должна быть проста и реалистична, считает Арсений Поярков. «Построение космического корабля, независимой цифровой экономики, создание «убийцы» Facebook, Uber и McDonald’s — звучат амбициозно, но вряд ли сработают. Почему этого до сих пор не сделали гиганты индустрии? Скорее всего, потому, что на пути к этим целям стоит ряд препятствий, и с наскоку их не преодолеть не то что стартапу, но и крупному игроку», — отмечает он.

По мнению операционного директора финтех-платформы BankEx Дмитрия Долгова, команда должна ставить перед собой большие, но достижимые цели. Самыми перспективными направлениями эксперт называет разработку и внедрение новых технологий. «В таком случае есть вероятность, что компания когда-нибудь будет стоить дорого», — уверен эксперт.

Еще один важный критерий оценки — масштабируемость идеи. Аудитория проекта не должна ограничиваться региональными рамками или узким профилем по виду деятельности или интересам, считает Анатолий Поединцев. «Потенциально самые перспективные проекты охватывают международную аудиторию, разнородную по интересам и видам деятельности. Например, масштабируемым можно считать проект использования вычислительных мощностей, где пользователем становится любой владелец компьютера, планшета или смартфона», — говорит он.

Важность масштаба проекта отмечает и Анатолий Радченко, управляющий партнер United Traders. «Это элементарно вопрос ликвидности. Я, например, не вкладываюсь в исключительно русские команды, так как у них могут возникнуть проблемы с масштабируемостью — им банально будет сложно найти нужные для развития контакты. Затем я предпочитаю не вкладываться в проекты, которые собирают менее $20 млн, потому что, когда начнется торговля токенами, объема на бирже будет не хватать, и возникнет проблема с тем, чтобы закрыть свою позицию», — объясняет эксперт.

Кроме того, Радченко предпочитает не вкладываться в токены, обеспеченные материальными активами. «Я верю в любой токен, обеспеченный экономикой предприятия — либо текущей, либо будущей, — но не золотом или песком, потому что в таком случае совершенно непонятно, за счет чего этот токен должен будет расти в цене в будущем», — говорит он.

Важные детали

Если команда и идея вызывают доверие, следует присмотреться к деталям. Эксперты выделяют следующие важные моменты.

Нужно ознакомиться с бюджетом проекта и убедиться, что он максимально прозрачен и понятен.

На дальнейшую судьбу проекта может повлиять выбор блокчейн-платформы. Самым распространенным вариантом является выпуск токенов на блокчейне Ethereum, они наиболее ликвидны. Но если на ICO заявляется сложная идея, может быть использована другая платформа.

Стоит обратить внимание на правовую форму компании, в первую очередь проверить, что у стартапа зарегистрировано юридическое лицо.

Хорошим знаком для инвестора может быть удачно проведенное pre-ICO (привлечение средств перед официальным размещением, обычно с дисконтом к стоимости токенов, проводится не всегда).

Если в ICO принимают участие профессиональные специализированные фонды, это тоже позитивный показатель.

Важно, чтобы у проекта были положительные отзывы от участников блокчейн-сообщества (например, на форуме bitcointalk) и одобрительные упоминания в топовых международных СМИ.

Источник: РБК

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