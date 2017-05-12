Российские власти могут легализовать операции с криптовалютами уже в 2018 году. Минфин, в частности, рассматривает возможность приравнять биткоины к иностранной валюте – для их регулирования и борьбы с незаконными транзакциями. Впрочем, некоторые предприниматели не стали дожидаться официальных решений и уже подключили новый способ оплаты своих товаров и услуг. Издание Inc. выяснило, что из этого получилось.

Изменения в настрое властей первыми заметили создатели биткоин-обменников. В августе 2016 года трейдеры, работающие на онлайн-бирже криптовалют LocalBitcoins под именем BTC24pro, открыли первый столичный оффлайн-пункт на Новом Арбате. За несколько дней до этого в правительстве отказались от идеи сажать на срок до семи лет за операции с денежными суррогатами (к ним в России относят и криптовалюты). В сентябре открылись еще два оффлайн-обменника — в Екатеринбурге и в Москве, у Курского вокзала. В последнем можно купить и продать не только биткоины, но и лайткоины и эфириум. Однако уже в ноябре 2016-го обменный пункт на Новом Арбате закрылся из-за нерентабельности. Его владельцы пояснили в разговоре с Inc., что желающих обменять наличные на криптовалюту оффлайн оказалось недостаточно даже для покрытия расходов на аренду. Теперь трейдеры вновь занимаются только онлайн-транзакциями.

Некоторые российские рестораны и кафе начали принимать криптовалюту в качестве оплаты. Одной из первых это сделала передвижная кофейня Headquarters! Coffee, базирующаяся в центральном офисе Сбербанка в Москве. С сентября 2016 года в кофейне можно оплатить кофе, чай и круассаны биткоинами. Совладелец точки Тимофей Куликов рассказал Bloomberg, что добавил новый способ оплаты, так как прямых запретов на этот счет в России пока нет. Для кассового учета предприниматель использует национальную валюту: на виртуальном кошельке Куликова биткоины конвертируются в рубли. Однако он признался Inc., что желающих платить биткоинами совсем немного: это журналисты (для теста) и один биткоин-энтузиаст.

В апреле 2017 года ростовский ресторан «Ростов-Папа» тоже начал принимать биткоины. Представитель заведения Денис Штанько пояснил Inc., что новый способ оплаты добавили с расчетом на наплыв иностранных туристов в 2018 году, во время Чемпионата мира по футболу. А пока биткоинами расплатился лишь один местный житель.

Еще дальше пошел кооператив «Черный», открывший онлайн-магазин кофе в даркнете. Чтобы получить доступ к сайту cherniyx23pmfane.onion, пользователи должны установить анонимный браузер Tor. Оплатив покупку с помощью биткоинов или QIWI, они получают адрес «закладки» (так в скрытой части Сети называют местоположение приобретенного товара). В Москве заказы из «Черного» забирают в кофейне кооператива на Покровке, 31.

Идея обыграть запретную тему возникла у сотрудников digital-агентств Hungry Boys и Possible Group. Она оказалась удачной: за кампанию «Кофе не наркотик» кооператив «Черный» получил маркетинговую премию Effie. О «подпольном» магазине вышло 180 публикаций на 10 языках, а сама компания зафиксировала четырехкратный рост продаж и возврат инвестиций на уровне 2150%.

Некоторые предприниматели рискнули использовать криптовалюты не только как средство платежа, но и для привлечения инвестиций. В апреле фермер Михаил Шляпников из Московской области, известный по судебным разбирательствам из-за создания собственной валюты — колионов — и успевший протестировать расчеты биткоинами на продаже новогодних елок, провел ICO (процедуру первичной продажи монет). От привычного IPO новая форма краудфандинга отличается тем, что инвесторы становятся обладателями криптографических токенов, а не акций. По данным Шляпникова,проект «Экосистемы Колионово», направленный на развитие фермерского хозяйства, за месяц поддержали 103 человека. В общей сложности они вложили в придуманные фермером токены KLN (их можно обменять на реальную продукцию с фермы) 401 биткоин — более полумиллиона долларов.

«Наш эксперимент следует рассматривать как тестирование технологии блокчейна в реальных полевых условиях. Надеюсь, что он поможет доказать перспективность подобной практики. Насколько я знаю, государственные структуры наблюдают за нашей движухой», — прокомментировал на своей странице в Facebook правовую сторону вопроса Шляпников.

В некоторых случаях без вмешательства государственных структур не обошлось. В январе 2017 сеть фитнес-студий NanoFitness начала принимать в качестве оплаты биткоины, но ни один клиент этой возможностью так и не воспользовался. «Хотя в комментариях к нашим публикациям и в личку так называемые биткоин-энтузиасты ссали кипятком, за четыре месяца не было ни одной оплаты криптовалютой. Зато доморощенные кулибины завалили спамом с настойчивыми предложениями принимать их „уникальную криптовалюту“, а „профессиональные граждане“ обвинили компанию в продвижении плана Даллеса по уничтожению России», — рассказал Inc. представитель компании, который предпочел остаться неназванным.

Вдобавок операциями с биткоинами в NanoFitness (которых на самом деле и не было) заинтересовалась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства провели рейды по фитнес-студиям в Санкт-Петербурге и Тюмени, а их руководителей вызвали на допросы, чтобы предостеречь от нарушения ст. 27 закона «О Центральном банке России». Последняя гласит, что единственной официальной валютой на территории страны является рубль. «Оценив все риски, мы окончательно убедились, что вышли на российский рынок со своим предложением слишком рано», — подытожили свой опыт работы с биткоинами в NanoFitness.

Эксперты соглашаются с мнением, что вводить оплату биткоинами в России пока рано. По словам финансового аналитика ГК «Финам» Тимура Нигматуллина, главной проблемой остается правовая неопределенность криптовалют. В некоторых случаях правоохранители даже могут отнести операции с виртуальными валютами к сделкам по отмыванию денег, — сказал эксперт в разговоре с Inc. Такого же мнения придерживается финансовый директор BMS Law Firm Юрий Степанов. «Скорее всего, подобные операции вызовут повышенный интерес со стороны контролирующих органов из-за требований о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Также возникнут вопросы о признании полученных средств доходами и их последующем налогообложении», — пояснил Inc. Степанов.

Бум расчетов криптовалютами в России может не случиться даже после их легализации. По оценкам эксперта «Церих Кэпитал Менеджмент» Олега Якушева, большинство заявлений о возможности рассчитаться биткоинами в оффлайне носят рекламный характер и рассчитаны на привлечение наиболее продвинутой целевой аудитории. «Какой-то всплеск действительно может дать приезд на ЧМ-2018 большого числа иностранных болельщиков, для которых привычны биткоин-платежи. Однако в более общем плане биткоин так и останется еще одним инструментом долгосрочных инвестиций», — заключил Якушев.

Вопреки расхожему мнению, в западных странах криптовалюты пока тоже не стали популярным платежным средством. «Люди больше любят говорить о биткоинах, чем использовать их», — написала в прошлом месяце американская газета Wall Street Journal. Издание приводит статистику онлайн-турагентства Cheap Air, которое принимает оплату в биткоинах с 2013 года: продажи за криптовалюту составляют менее 10% общего объема. У спутниковой телекомпании Dish Network Corp. (принимает биткоины с 2014 года) статистика еще более печальная: расчеты в криптовалюте составляют менее 1% от общего объема платежей.

Опрос 4 тысяч владельцев биткоинов из различных стран мира, проведенный компанией CoinDesk в 2015 году, показал, что половина респондентов использует биткоины для покупок в интернет-магазинах. Чаще всего за криптовалюту покупают гаджеты и цифровой контент. Лишь чуть более 10% респондентов приобретают товары и услуги за биткоины в оффлайне. Еще 35% никогда не использовали биткоины для покупок.

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