Андрей Борисенков, Директор по развитию Advapay OÜ

Выбирая юрисдикцию под будущий платежный бизнес, необходимо рассматривать большое количество различных аспектов: это и стоимость лицензии, и срок ее получения, цены на содержание офиса и зарплату сотрудников в стране лицензирования (в требования каждого регулятора входит наличие минимального работающего офиса с персоналом).

Есть еще один важный аспект, который часто остается без внимания или на последнем плане. Это требования AML/KYC.

Аббревиатура скрывает за собой процедуры направленные на борьбу с отмыванием денег (Anti Money Laundering) и предписывающие каждой компании «знать своего клиента» (KYC – Know Your Customer). Говоря простым языком, каждая платежная компания, открывая счет своему новому клиенту, должна быть уверена, что этот клиент является именно тем человеком, чьи документы он предоставляет.

Возьмем, к примеру, открытие банковского счета. Здесь все просто – будущий клиент приходит в отделение банка, показывает свои документы, сотрудник банка делает их копии, удостоверяется, что клиент именно тот человек, который изображен на них, берет необходимые подписи и банковский счет открыт!

Казалось бы, нет ничего проще, чем повторить все те же действия в рамках payment insitution. Но как быть, если ваша компания находится, например, в Чехии, а ваш клиент проживает в другой стране? Не сможете же вы привезти всех своих клиентов в нужную страну для подписания договора. Равно как и отказываться от клиентов из других стран тоже нелепо, потому как здесь вы теряете основное преимущество payment institution перед обычными банками – это открытость, простота и скорость управления своими средствами для клиента: тот же счет в банке может открываться несколько дней, в то время как в payment institution счет может (и должен!) быть открыт за несколько часов. Главное требование – соблюдение вышеупомянутых процедур AML/KYC.

Есть несколько способов это сделать. Первый вариант это открытие филиалов в тех странах, где находятся ваши клиенты. Способ довольно затратный и требующий времени на реализацию. Потребуется сбор документов с подачей их местному регулятору на рассмотрение. Иными словами, это несколько месяцев и понятно, что держать пусть и небольшие офисы в каждой стране, удовольствие очень дорогое и приемлемое только для крупных компаний с большим количеством клиентов.

Второй вариант идентификации клиентов — это агенты компании. Это менее затратно, так как агентом платежной системы может быть и частное лицо без какой-либо лицензии. Этот человек встречается с потенциальным клиентом, удостоверяет его личность, подписывает с ним документы, подтверждая возможность открытия счета. Проблемами этого метода является необходимость пересылки документов клиента в ваш основной офис и необходимость работы с довольно большим количеством агентов в каждой стране для поддержания оперативности открытия счетов. Надо также принимать во внимание, что при плановых проверках регулятор попросит предоставить все документы на каждого идентифицированного клиента компании, поэтому совершенно очевидно, что процедура должна выполняться в строгом соответствии с правилами, и любые нарушения здесь могут повлечь за собой приостановку лицензии или ее отзыв.

И, наконец, третий вариант. Он кажется наиболее простым и разумным и не несет никаких дополнительных расходов, если сразу принимать аспект идентификации клиентов во внимание. Несмотря на то, что базовое законодательство для всех европейских стран одинаковое, оно является лишь базисом, на котором каждая отдельная юрисдикция создает свою юридическую надстройку. Поэтому существуют страны, где разрешена Удаленная идентификация клиентов для payment institution. Для них упрощенная процедура такова: клиент подает заявку на открытие счета через сайт компании, соглашается с условиями предоставления достоверной информации, заполняет анкеты и прилагает сканы своего паспорта и подтверждения адреса проживания. Ваш сотрудник сверяет данные и… клиент идентифицирован! При этом на всю процедуру потрачено менее часа времени даже с учетом заполнения анкет. Впоследствии при росте оборота по счету клиента, могут потребоваться какие-то дополнительные процедуры, например, короткий разговор по Skype или скан какого-то дополнительного документа, но в любом случае личного посещения офиса, подписания бумаг и их пересылки не будет. Согласитесь, что это серьезное конкурентное преимущество!

В каких же странах возможна удаленная идентификация? Это Великобритания, страна-лидер в области финансовых систем, на данный момент выдавшая более 500 лицензий. С конца 2016 это Литва, принявшая поправку об удаленной идентификации в рамках плана развития своей финансовой системы. Также это Мальта, но надо учитывать, что здесь вопрос о применении удаленной идентификации будет решать регулятор и далеко не факт, что он примет решение в вашу пользу. В этом его еще нужно будет убедить.

А как же быть, если удаленная идентификация вам необходима, но лицензия получена в стране, где ее нет? Выход есть. Европейское законодательство позволяет использовать KYC-процедуры сторонних компаний, которые имеют платежные лицензии в странах, где разрешена удаленная идентификация. Вернувшись к примеру с Чехией можно предложить следующую схему: работая по чешскому законодательству, вы можете привлечь к идентификации клиентов компанию, имеющую лицензию в UK или Литве. Эта компания проведет все процедуры и подтвердит идентификацию вашего клиента.

Ваш клиент даже не будет знать, что его идентифицировала сторонняя компания, так как вся процедура может быть автоматизирована через шлюз API.

Компания Advapay готова помочь с выстраиванием бизнес-отношений, лицензированием в нескольких европейских юрисдикциях и автоматизацией процессов для платежных компаний в Европе.

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