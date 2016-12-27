Алексей Федоров,

президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ)

Доля онлайн-покупок в китайских интернет-магазинах с 2013 года, по данным исследования компании GfK Rus, выросла с 25% до почти 60%. При этом, по нашим данным, этот рост был достигнут почти полностью за счет AliExpress. На долю этого интернет-гипермаркета, который входит в Alibaba Group, приходится 90% всех онлайн-заказов из Китая и только 10% — на другие китайские интернет-магазины.

В структуре AliExpress доля покупок из России — не менее 35%, а «средний чек» составляет 980 рублей. Надо отметить, что Россия — это самый интересный и вожделенный рынок для Китая, потому что нет налогов ни с физических лиц, покупающих за рубежом, ни с иностранных интернет-магазинов. Таким образом, Россию, по мнению международного сообщества, можно назвать своего рода офшором для интернет-торговли.

Кроме того, товары иностранных интернет-магазинов дешевле, потому что они не сертифицируются, а сертификация составляет значительную часть расходов российского ритейла. Китайским ритейлерам не приходится держать склады в России — по большому счету, у них минимум накладных расходов. Российские граждане поняли, что гораздо выгоднее покупать в Китае, чем в России, где на все товары нужно делать сертификаты, платить налоги, платить зарплаты или процент с реализации.

Кроме того, два года назад срок доставки посылки из Китая составлял 60 суток, год назад — 40, теперь посылки доставляются десять дней, иногда даже семь. При этом стоимость пересылки товара одинакового веса внутри России может стоить дороже, чем доставка из Китая.

Все вместе это привело к лавинообразному взрыву заказов из КНР. Также наложился кризис. Российским потребителям пришлось сокращать расходы, они не избалованы высоким качеством товаров, поэтому часто просто выбирают товары подешевле.

Если государство не примет меры по введению НДС на иностранные интернет-магазины, то можно прогнозировать, что максимум через два года никакого российского интернет-ритейла не останется. Может быть, вообще никакого ритейла — кроме еды и крупной бытовой техники.

Скорее всего, крупная бытовая техника еще просуществует какое-то время, потому что холодильники из Китая везти неудобно. Но тенденция смещения спроса в сторону более дешевых иностранных товаров точно затронет электронику, одежду, обувь, товары для дома и бытовые приборы — те категории, на которые сейчас приходится большая часть покупок из Китая. И в этом случае, если не будут приняты меры, российский бюджет уже через три года может не досчитаться миллиардов рублей налогов и нескольких миллионов рабочих мест.

Источник: ПРАЙМ

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