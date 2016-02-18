Группа компаний Assist вошла в десятку лучших платёжных агрегаторов, работающих на российском рынке, по версии Shopolog.ru – одного из ведущих интернет-изданий, пишущих о рынке e-commerce. Исследование охватывает 35 компаний, предоставляющих услуги интернет-эквайринга.

Для составления рейтинга использовалась балльная система на основе нескольких критериев, включающих размеры комиссий, количество способов оплаты, показатели надежности компании. Ранжировав всех участников по сумме набранных баллов, исследователи Shopolog выделили из них десять лидеров, куда вошел основной костяк крупных платёжных компаний и сервисов.

Рейтинг имеет один нюанс – под единым названием «платёжный агрегатор» он объединяет платёжные агрегаторы и платёжные шлюзы. Разница между агрегатором и шлюзом не так заметна на первый взгляд, но она важна, главным образом, для интернет-магазинов, и о ней необходимо знать, выбирая партнёра для подключения платёжного инструмента.

И агрегаторы и провайдеры занимаются интеграцией различных способов оплаты (банковские карты, электронные кошельки) для предприятий электронной торговли. В целом, они предоставляют одну услугу – проведение платежей, и примерно одинаковый набор сопутствующих сервисов (обеспечение безопасности, повышение конверсии), однако их отличает друг от друга ряд деталей.

Ключевое отличие заключается в том, что платёжный агрегатор аккумулирует у себя денежные средства клиента (отсюда и название «агрегатор»), т.е. имеет статус небанковской кредитной организации, а платёжный шлюз только маршрутизирует платёж, и не взаимодействует с деньгами интернет-магазина, будучи технологическим посредником при проведении платежа. В зависимости от этого разнятся риски, которые несет клиент, и размер комиссий.

В случае работы с агрегатором интернет-магазин не заключает отдельный договор с банком-эквайером. Поэтому, например, некорректно сравнивать процентные ставки шлюза и агрегатора, т.к. агрегатор предлагает единую ставку, в которой заложена его комиссия и комиссия банка-эквайера, при этом на ставку банка клиент не может оказывать влияния. платёжный шлюз берет комиссию только за свои услуги, а об условиях ставки банка-эквайера интернет-магазин договаривается самостоятельно, что дает возможность более гибко настраивать общий размер комиссий. Безусловно, это выгоднее крупным компаниям с большим оборотом, для которых ставка банка будет ниже, чем для небольших предприятий.

В отличие от платёжного агрегатора платёжный шлюз не несет риски по операциям движения и возврата денежных средств (чарджбэкам). Так как агрегатор накапливает денежные средства клиентов на своем счете и только через некоторое время передает их в банк, это увеличивает риск «замораживания» средств в случае технологических сбоев в работе агрегатора. При большом количестве одновременных чарджбэков, например, такие «замораживания» могут быть длительными. В случае со шлюзом такая ситуация исключена, кроме того, как правило, шлюзы предоставляют услугу мультиэквайринга, и при проблеме на стороне одного банка платежи могут передаваться на обработку в другой банк-эквайер. Справедливости ради стоит сказать, что и у агрегаторов и у шлюзов обычно высокий аптайм (доступность) системы, и вероятность таких сбоев невелика, однако полностью исключать её нельзя.

Еще одно отличие, достаточно важное для клиента – возможность индивидуальной настройки платёжного сервиса. Как правило, платёжные агрегаторы предлагают готовое решение, что вкупе с минимальным пакетом документов существенно ускоряет процесс подключения. Платёжный шлюз наряду с готовыми решениями имеет больше возможностей для разработки и интеграции дополнительных сервисов, индивидуальной настройки под корпоративные стандарты клиента, однако при этом проигрывает в скорости подключения, т.к. подготовка пакета документов занимает больше времени.

Таким образом, разница между платёжным агрегатором и платёжным шлюзом содержится в условиях подключения и схеме работы: к агрегатору быстрее и проще подключиться, у шлюза более гибкие настройки сервиса и ниже уровень финансовых рисков.

Источник: Группа компаний ASSIST

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