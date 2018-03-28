Создание единой наднациональной криптовалюты выглядит логичным в существующих экономических реалиях. Об этом в ходе конгресса «БлокчейнРФ 2018» сообщил советник президента РФ Герман Клименко.

«Основная задача криптовалют — поддерживать межгосударственный расчет. Надо четко понимать, что, пока государства не договорятся и не разрешат, вряд ли можно все это делать в государственном масштабе. Соответственно, самый корректный путь, который мне представляется, — разговаривать с существующими объединениями государств. И в этом плане Евросоюз, как модель, мог бы очень хорошо показать, как могут работать криптовалюты в международной платежной системе», — заявил Клименко.

Напомним, в конце прошлого года Банк России рассматривал возможность создания наднациональной криптовалюты в рамках региональных объединений БРИКС или Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Тогда первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова усомнилась в целесообразности введения национальной цифровой валюты с точки зрения макроэкономики населения. Аналогичной точки зрения придерживается и Минфин.

По материалам Anycoin

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