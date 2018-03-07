В России можно создать крипторубль, но основанная на нем система расчетов будет затратной для населения, в том числе из-за транзакционных издержек. Об этом журналистам заявил советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко в ходе пресс-завтрака по вопросам подготовки Всемирного саммита по криптовалюте и блокчейну WBCSummit 2018.

«С практической точки зрения криптовалюта — это будут электронные деньги. У нас сейчас уже есть бумажные и металлические деньги. Если кто читает фантастику, помните, там по галактике бегают люди, у них чипы, и у них есть миллиарды галактических денег. Это нормальная и легальная история, можно напечатать триллиард бумажных и цифровых… (рублей – ред.). Но у него (крипторубля – ред.) будет один недостаток:…. у него будут только затраты», — сообщил Клименко.

По его словам, к этим затратам относятся и транзакционные издержки. «Это будет нормальная платная история, но убыточная для населения», — отметил советник президента. Речь идет о том, что при переводе криптовалюты на биржу или с нее, а также при переводе ее с кошелька на кошелек пользователи должны платить комиссию.

Герман Клименко также добавил, что Центробанк может выпустить крипторубль, однако смысла в этой инициативе нет.

«Я разговаривал с ЦБ, они просто в этой истории не видят сакрального смысла. Может выпустят, может — нет. Слово «крипто» хорошо звучит, но это будут те же деньги, просто в форме цифровой записи», — подчеркнул он.

При этом с точки зрения отслеживания движения денег крипторубль будет лучше традиционного рубля, заключил Клименко.

По материалам РИА Новости

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