Соучредитель Microsoft Билл Гейтс подверг резкой критике криптовалюты, заявив, что они используются для отмывания денег и покупки наркотиков. Свою позицию известный миллиардер озвучил во время онлайн-интервью на форуме Reddit.

По словам Гейтса, анонимность криптовалют не характеризует их с положительной стороны, добавив, что сам он поддерживает борьбу правительств с отмыванием денег, уклонением от налогов и финансированием терроризма.

В продолжение своей критической позиции Билл Гейтс особо подчеркнул, что криптовалюты нашли широкое применение в сфере оборота наркотиков.

«Сейчас криптовалюты используются для покупки фентанила и других наркотических средств, поэтому это редкая технология, которая способна привести к смерти в довольно прямом смысле этого слова», — сообщил он.

В общем и целом Гейтс полагает, что криптовалюты и ICO несут в себе повышенные риски.

«Я думаю, что вокруг ICO и криптовалют слишком много ажиотажа и спекуляций. Они слишком рискованные для тех, кто предпочитает работать на долгосрок», — заключил соучредитель Microsoft.

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