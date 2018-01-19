В будущем для передачи активов по всему миру будет использоваться единый «надежный» блокчейн, которым, скорее всего, станет блокчейн биткоина. Кроме того, при определенных условиях, сам биткоин может стоить даже $1 млн. Об этом в ходе недавнего интервью заявил глава крипто-компании Xapo и член совета директоров PayPal Венсес Казарес (Wences Casares).

Интересно отметить, что свое детство Казарес провел в Аргентине. Его семья трижды теряла все деньги из-за банковских кризисов и гиперинфляции. Подобно многим экспертам он сравнивает технологию блокчейн по значимости с появлением интернета.

В мае прошлого года Казарес уже допускал, что курс биткоина может достичь отметки $1 млн. В ходе последнего интервью он подтвердил свой прогноз, однако с оговоркой, что биткоин и криптовалюты в целом являются «интересным экспериментом». Таким образом, со слов главы Xapo, за один биткоин все-таки будут давать $1 млн, но только если эксперимент окажется удачным.

«Я думаю, что шансы этого эксперимента на успех превышают 50%. Если это произойдет, мир будет выглядеть совершенно по-другому. Я верю, что, если он окажется успешным, 1 биткоин будет стоить $1 млн», — сказал Казарес.

При этом он отметил, что шансы эксперимента на провал составляют «по крайней мере 20%».

По мнению CEO Xapo, будущее криптовалют – это один надежный блокчейн, которым, скорее всего, станет блокчейн биткоина.

«Существует огромный стимул к формированию единого очень-очень надежного блокчейна. По крайней мере, это касается процессов, связанных с передачей активов. В других областях применение могут найти разнообразные блокчейны, но, говоря о передаче активов, я думаю, что нам потребуется единый стандарт. На сегодняшний день самым вероятным вариантом выглядит биткоин», — пояснил он.

Добавим, что в октябре на фоне споров вокруг хардфорка SegWit2x Казарес говорил, что Xapo может перестать считать оригинальную цепь криптовалюты настоящим биткоином.

По материалам TTRCOIN.COM

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