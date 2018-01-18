Цифровизация является огромным вызовом для банков: и конкуренцию им составляют в первую очередь платежные системы. Об этом в ходе Гайдаровского форума в Москве заявил председатель совета директоров ABH Holdings S.A., член совета директоров Альфа-банка Петр Авен.

«Банки сталкиваются с огромным вызовом сегодня со стороны небанковских структур. Маржа падает, появляются новые конкуренты, прежде всего, платежные системы. Цифровизация является огромным вызовом. И то, что сегодня многие банки не зарабатывают прибыль, это во многом следствие именно этого», — сообщил совладелец Альфа-банка.

Вместе с тем Авен отметил, что у банков остаются проблемы с регулятором в части бумажного документооборота.

«И у нас, конечно, есть вопросы с нашим регулятором. Нам очень важно как можно быстрее уходить полностью от бумаги, от бумажных носителей. Россия в этом плане далеко не является лидером. От нас по-прежнему запрашивается очень много бумаги», — сказал он.

Источник: RNS

(Всего прочитано 24 раз, из них 1 посещений сегодня)