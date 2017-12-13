По мнению аналитиков, рекордный рост биткоина в этом году обусловлен активностью инвесторов-одиночек из Азии.

Основной спрос на криптовалюты обеспечивают азиаты, активно использующие их для онлайн-покупок, считает главный рыночный стратег трейдинговой платформы IG Group Крис Уэстон.

«Похоже на то, что за всем этим стоит среднестатистический Джо, который и близко не так искушен в финансах, как профессиональный менеджер инвестиционного фонда», — сказал эксперт в интервью газете The Wall Street Journal.

После того как власти начали ограничивать оборот криптовалют, главными движущими силами на этом рынке стали инвесторы из Японии, Южной Кореи и Вьетнама, отмечает издание. По данным исследовательской фирмы CryptoCompare, к ноябрю на их долю пришлось около 80% объема торгов.

Эксперты убеждены, что жителей технологичных азиатских стран, в которых хорошо развита онлайн-торговля, привлекает сама идея виртуальных валют. Кроме того, на рынке не столь активны институциональные инвесторы, из-за чего каждый потенциальный покупатель биткоина считает, что может неплохо заработать.

«Это (биткоин — Прим.Ред.) первый в истории пузырь без банкротов. Никогда еще не было такого, чтобы обычные люди срывали куш. Ажиотаж велик, а инвесторы с Уолл-Стрит все еще делают свои расчеты», — считает исполнительный директор консалтинговой компании Rithholtz Wealth Management Джошуа Браун.

Напомним, что на прошлой неделе курс биткоина вновь установил рекорд, преодолев отметку в $18 тыс. Только за 2017-й год эта криптовалюта выросла в цене более чем в 16 раз.

По материалам РИА Новости

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