Советник президента РФ Сергей Глазьев назвал криптовалюты «объективной потребностью» из-за санкционного режима и допустил возможность их использования с целью обхода внешних ограничений. Об этом он заявил в ходе совещания в администрации президента по вопросу определения правового статуса криптовалют и их законодательного регулирования, сообщает RNS.

«Есть объективная потребность в этом инструменте (криптовалютах — Прим.Ред.), связанная, во-первых, с тем, что банки подвержены санкциям, как известно, и не хотят проводить расчеты. Нам по чувствительным для государства видам деятельности этот инструмент очень подходит. Мы можем, невзирая на санкции, проводить расчеты с нашими контрагентами по всему миру», — сказал Глазьев.

Также советник президента высказался в подержку идеи создания национальной криптовалюты.

«Наиболее интересна тема выпуска национальной криптовалюты… Цифровой рубль или крипторубль, предположим, который будет эмитироваться точно так же, как обычный рубль, только через использование технологии блокчейн», — сообщил Глазьев.

По его словам, создание национальной криптовалюты означало бы создание нового типа денег, помимо наличных и безналичных.

«То есть это такой же рубль, только его движение определенным образом ограничивается, определенным образом устроено. И больше ничего делать не надо», — подытожил Сергей Глазьев.

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