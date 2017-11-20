Минфин задумался ввести патентную систему налогообложения для майнеров криптовалют
Министерство финансов России рассматривает возможность ввести патентную систему налогообложения добычи криптовалют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.
По его словам, в то же время министерство не планирует облагать налогом доход владельцев криптовалют от роста их номинальной стоимости.
«Я думаю, мы не будем облагать налогом рост номинальной стоимости криптовалют, но выход номинальной стоимости, я думаю, мы будем облагать. Но, может, это все останется покрыто патентом, чтобы не создавать необходимость вести масштабную бухгалтерию», — сказал он.
Моисеев также сообщил, что его министерство планирует сделать майнинг исключительным видом деятельности, так как это будет коммерческая, связанная с получением прибыли, деятельность. При этом статус майнера должен быть соответствующим образом оформлен: им сможет быть либо индивидуальный предприниматель, либо юрлицо. «В принципе, майнер биткойна ничем не отличается от человека, который золото моет», — сказал замминистра финансов.