Министерство финансов России рассматривает возможность ввести патентную систему налогообложения добычи криптовалют. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева.

По его словам, в то же время министерство не планирует облагать налогом доход владельцев криптовалют от роста их номинальной стоимости.

«Я думаю, мы не будем облагать налогом рост номинальной стоимости криптовалют, но выход номинальной стоимости, я думаю, мы будем облагать. Но, может, это все останется покрыто патентом, чтобы не создавать необходимость вести масштабную бухгалтерию», — сказал он.

Моисеев также сообщил, что его министерство планирует сделать майнинг исключительным видом деятельности, так как это будет коммерческая, связанная с получением прибыли, деятельность. При этом статус майнера должен быть соответствующим образом оформлен: им сможет быть либо индивидуальный предприниматель, либо юрлицо. «В принципе, майнер биткойна ничем не отличается от человека, который золото моет», — сказал замминистра финансов.

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