Министерство финансов РФ нашло подтверждение наличия признаков финансовой пирамиды в торгах биткоинами. Об этом в кулуарах научно-практической конференции «Правовое регулирование финансового рынка: традиции и новации» журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Наш тезис о том, что есть элементы финансовой пирамиды, признаки финансовой пирамиды в биткоине, они на этой неделе подтвердились. Просто посмотрите на график биткоина. Конечно, есть люди, которым повезло, и которым, наверное, не очень повезло, которые вложились. Надо buy low sell high, а иногда получается наоборот», — сказал Моисеев.

Напомним, в среду, 8 ноября, курс биткоина обновил рекорд и составил $7 882. Затем за следующие пять дней криптовалюта потеряла 29%, отмечает Bloomberg. 12 ноября курс первой криптовалюты и вовсе опускался почти до $5 500.

По материалам RNS

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