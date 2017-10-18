Михаил Задорнов, ВТБ24: никакого крипторубля не будет
Глава ВТБ24 Михаил Задорнов считает «пустыми» дискуссии вокруг криптовалют и инициативы создания крипторубля. По его мнению, крипторубль в России так и не будет создан, сообщает RNS.
«Я откровенно скажу, объем внимания к этому вопросу (инициатива по созданию крипторубля. — прим.ред.) настолько не соответствует значимости этого события, что меня потрясают просто эти дискуссии», — сказал Задорнов.
По словам президента ВТБ24, внимание к теме крипторубля «не оправдано по абсолютно пустому поводу». При этом Задорнов отметил, что это лишь его персональная позиция, а сам он наблюдает за всеми этими дискуссиями с улыбкой.
«Никакого крипторубля не будет, я в этом абсолютно уверен. Это просто базовые правила работы денежных властей любой страны», — подчеркнул Михаил Задорнов, добавив, что курс биткоина сегодня можно сравнить с курсом акций МММ в 90-х годах.
Напомним, ранее министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что крипторубль в нашей стране все-таки будет выпущен, сославшись на соответствующее решение президента Путина.
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