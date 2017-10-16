В настоящее время в мире существует более 6 тысяч криптовалют, но большая их часть исчезнет в будущем. Об этом заявил руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) и глава наблюдательного совета Московской биржи Алексей Кудрин на MOEX Forum-2017 в Нью-Йорке.

«Большая часть создаваемых криптовалют не сохранится, сейчас их уже больше тысячи. Любой сейчас может создавать криптовалюты. Но очень много появилось нечестных, мошеннических схем, когда деньги собираются, а инвесторы денег не получают», — заявил Кудрин.

По его мнению, не менее трех-четырех лет уйдет на разработку регулирования криптовалют в России.

«Потребуется года три-четыре, чтобы выработать регулирование, чтобы это стало цивилизованным рынком, так как нужно разработать стандарты, меры защиты граждан. И это мой оптимистический прогноз. А регулирование, которое сейчас будет происходить, будет построено больше на ограничениях», — добавил Кудрин.

Не исключено и то, что придется вводить лицензирование лиц, которые будут добывать криптовалюту , по крайней мере на какой то период, заключил он.

По материалам ТАСС

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