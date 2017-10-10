По словам депутата, начальный проект такого документа может появиться уже в самое ближайшее время.

«Решили, что нужно подготовить драфт (начальный проект. —Прим. ред.) правового документа и дальше обсуждать его. Регулировать, прежде всего, ICO, площадки, вхождение в этот рынок. Кроме того, выход из криптовалют в фиатные деньги должен контролироваться — это должен видеть Росфинмониторинг. Если происходит обмен криптовалюты на фиатные деньги, должна быть идентификация соотвествующих лиц и дальнейший контроль за действиями таких лиц», — сказал Аксаков.

«Я думаю, что недели две. Подходы есть. Я думаю, что будет еще много дискуссий, тема уйдет на следующий год. Дискуссия будет идти. Потому что сейчас появятся целые документы, начнется их обсуждение и корректировка», — считает Аксаков.

Также глава думского финансового комитета отметил, что идея применения механизма ICO для привлечения коллективных инвестиций по упрощённой форме выглядит привлекательной. При этом инвестиции должны осуществляться а традиционной валюте.

«Тема ICO с фиатными деньгами, используя краудфандинг, для привлечения средств населения для реализации различных проектов по упрощённой схеме — то есть стартапы, привлекающие деньги от населения, вот здесь можно было бы поработать. Это фактически идея коллективных инвестиций на основе краудфандинга через механизм ICO на наших площадках. Дальше, если мы убедимся, что криптовалюты имеют реальную ценность, сможем постепенно их запускать в рамках этой процедуры», — подвёл итог Аксаков.