Росфинмониторинг может получить контроль за конвертацией криптовалют в «фиат»
«Я думаю, что недели две. Подходы есть. Я думаю, что будет еще много дискуссий, тема уйдет на следующий год. Дискуссия будет идти. Потому что сейчас появятся целые документы, начнется их обсуждение и корректировка», — считает Аксаков.
Также глава думского финансового комитета отметил, что идея применения механизма ICO для привлечения коллективных инвестиций по упрощённой форме выглядит привлекательной. При этом инвестиции должны осуществляться а традиционной валюте.
«Тема ICO с фиатными деньгами, используя краудфандинг, для привлечения средств населения для реализации различных проектов по упрощённой схеме — то есть стартапы, привлекающие деньги от населения, вот здесь можно было бы поработать. Это фактически идея коллективных инвестиций на основе краудфандинга через механизм ICO на наших площадках. Дальше, если мы убедимся, что криптовалюты имеют реальную ценность, сможем постепенно их запускать в рамках этой процедуры», — подвёл итог Аксаков.