Современный мир еще не готов к использованию криптовалют. Но это обязательно произойдет, правда не раньше, чем через 300 лет. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

По мнению известного российского программиста, криптовалюты необходимы для единого мира, который будет существовать в условиях полной свободы. Именно в таких условиях криптовалюты будут восхитительно работать, уверен Касперский.

«В нашей ситуации, когда мир разделен на государства и блоки государств, которые иногда враждуют друг с другом, криптовалюты будут работать все-таки хуже. Как только они станут мешать какому-нибудь государству, они будут запрещены, с ними будут бороться. Лет через 300 — это будет совершенно потрясающая вещь», — заявил руководитель знаменитой антивирусной лаборатории.

Между тем, еще несколько лет назад компания Евгения Касперского вкладывается в блокчейн-проекты. По мнению предпринимателя, люди еще до конца не знают, как нужно правильно ее использовать, но уже в ближайшем будущем «Лаборатория Касперского» будет готова рассказать о своих блокчейн-проектах.

По материалам Inc.

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