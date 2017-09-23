Сегодняшним разбором ICO мы завершаем серию обличающих материалов о проекте BTCSearch. Данный «чудо-поисковик», обещающий платить сатоши за поисковые запросы, с момента своего запуска в августе этого года всячески старается маскироваться под честный и очень перспективный сервис. Поставить точку в подозрениях Редакции MoneyNews в отношении проекта BTCSearch любезно согласился Тачат Игитян, ICO эксперт, автор Telegram-канала Moneyhacks.

Напомним, 14 сентября у BTCSearch стартовал «так называемый» pre-ICO. Почему «так называемый», позицию MoneyNews еще более убедительно раскрывает в своем ICO-обзоре Тачат Игитян. Наша Редакция публикует его разбор полетов в авторском формате как есть: только факты, без воды. Итак…слово эксперту.

«Сайт BTCSearch сделан на Tilda и видно, что потрачено на него не более часа. На нем не понятно НИЧЕГО. Проект — поисковик, который платит сатоши за поиск и просмотр рекламы. Какую «боль» решает проект, непонятно! А вот зачем деньги, очень даже понятно :).

На сайте проекта несколько его скриншотов, а также информация по количеству пользователей интернет-ресурса. Также говорится, что у проекта уже заключены договоры с рекламодателями, но ни слова о том, с какими именно и на каких условиях. Непонятно, сколько они хотят собрать денег, вроде 1 000 000 долларов.

Особым чудом является раздел «Структура ICO». Тут надо просто дать скриншот — http://joxi.ru/el2ZYKi8N8DXmJ. 30% на команду, 10% на баунти. Класс: 30% чисто в карман команды или все таки на разработку проекта?

Дальше есть раздел «На что пойдут финансовые средства PRE-ICO». Первый шаг — Регистрация компании. То есть уже есть рекламодатели, а компании нет. Организация офиса… просто нет слов!

Дальше смотрим команду — http://joxi.ru/vDr89aSkPkkXm6. Опять же, нет слов! Называйте нас просто «Михаил, Олег, Никита, Юля». Ни фамилий, ни ссылок на профили в соцсетях, фактически ничего! В фейсбуке проекта — пустота, в твиттере — аналогично! В телеграм-чате есть активность, но в основном в виде вопросов «где выплаты?».

Открывать white paper даже не вижу смысла! (а в тексте white paper куча орфографических и грамматических ошибок — Прим.Ред.).

Все-таки меня не оставил интерес и через Google Картинки, и я нашел заявленного основателя проекта Михаила. Это Михаил Шефель. И у него уже есть похожего качества проект на домене schtirlitz.com. Есть даже юрлицо — http://joxi.ru/QeAO4Gt4DP35ro. Есть и информация о том, что он уже не раз кидал людей — https://searchengines.guru/showthread.php?t=948189.

Нашел ветку на bitcointalk.org, где четко видно, что BTCSearch — это лохотрон: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2141946.0.

И еще одна очень показательная ссылка на небезызвестный форум, где становится еще более очевидным, что все это откровеннейшее мошенничество — http://mmgp.ru/showthread.php?t=528587«.

В свою очередь Редакция MoneyNews будет и впредь следить за pre-ICO и ICO различных проектов: не только показательно скамерских, но и тех, которые действительно заслуживают внимания инвесторов. Приоритетное внимание проектам на блокчейне! Следите за нашими новостями!

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