Блокчейн ставит под вопрос существование некоторых традиционных видов бизнеса и бизнес-моделей. Об этом в ходе всероссийской викторины «Цифровая экономика. Поколение Z» заявил президент Сбербанка Герман Греф.

«Останется ли Сбербанк после того, как эта технология будет зрелой? Это большой вопрос на самом деле, какой из видов бизнеса вообще останется. Мы сегодня говорим о блокчейн-экономике. Технология настолько всеобъемлющая, гигантские возможности, что сегодня даже предсказать, какая организация останется, какой из видов бизнеса или насколько изменится бизнес-модель, невозможно», — ответил Греф журналисту издания RNS.

При этом глава Сбербанка уточнил, что потребуется не менее 5 лет до промышленного внедрения технологии блокчейн: «На мой взгляд, скажем так, до зрелости технологии пройдет не менее пяти лет, чтобы можно было в промышленных масштабах ее применять. Называют и более реалистичные цифры — от 7-10 лет. Я думаю, что 5-10 лет — это то, когда мы увидим гигантский сдвиг в экономике».

Он также подчеркнул, что пока не знает ни одного случая промышленного использования технологии блокчейн. «Пока идет очень большое количество экспериментов», — подытожил Герман Греф.

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