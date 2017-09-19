В ближайшем будущем технология блокчейн может забрать значительную долю рынка у таких крупных игроков платежного рынка, как Visa, и даже заменить их. Об этом в ходе конференции Q&A американского издания TechCrunch заявил создатель платформы Ethereum Виталик Бутерин.

По его словам, обеспечение безопасности технологии блокчейн в настоящее время служит главной задачей для тех, кто занимается криптовалютным рынком. Как только эта проблема будет решена, блокчейн кардинально изменит современную картину международного финансового рынка, заверил Бутерин.

Основатель Ethereum также подчеркнул, что большинство существующих приложений на базе блокчейна еще недостаточно хорошо развиты с технической точки зрения, чтобы претендовать на широкое распространение. По оценкам Бутерина, уже к следующему году в финансовом пространстве начнут внедрять экспериментальные прототипы с низким уровнем секретности, но чтобы технология действительно смогла составить серьезную конкуренцию традиционным финансовым инструментам потребуется еще несколько лет.

По материалам РБК и Business Insider

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