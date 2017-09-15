Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис типов предложил переименовать криптовалюты в криптотокены, заявив, что само это явление нельзя запретить. Об этом бизнес-омбудсмен заявил на международном юридическом форуме Kazan Legal, который в эти дни проходит в столице Татарстана.

«Запретить криптовалюты невозможно. Это то, что не подлежит запрету со стороны государственных органов. Если будешь запрещать — будешь терять эффективность. Сегодня блокчейн позволяет экономить большие средства на государственном управлении, на финансовой системе, где никто не будет платить проценты в банк. А если не можешь запретить — лучше возглавить. Это мы предлагаем и Центральному банку, и правительству. Но это нужно строго регулировать», — сказал Титов.

Он также предложил ограничить анонимность операций с криптовалютами. Каждый криптокошелек, по словам Титова, должен быть именным. Такжи бизнес-омбудсмен назвал преждевременным хождение криптовалют внутри страны, проводя аналогию с долларом. При этом Борис Титов убежден, что в России должны быть разрешены майнинг и ICO.

«Сегодня идет всеобщий обман. Неправильно выбран термин. Это не криптовалюта, это больше, чем валюта, это — токены, которые несут функцию не столько обмена. Это прототип акций, потому что выпускаются при ICO, это обязательства совершить какие-то действия, потому что в них занесена какая-то информация, это и права владения: туда, в распределенный реестр, могут быть занесены данные о вашей собственности. У вас будет ваш дом в виде токена и вы сможете, отдав этот токен, продать дом. Это огромный, совершенно другой мир. Поэтому мы предлагаем назвать их криптотокенами», — заявил он.

Источник: «БИЗНЕС Online»

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