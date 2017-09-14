Ведь было всё у нас всерьёз второго сентября! (с) Шуфутинский

Популярная криптовалюта биткоин в последние дни демонстрирует довольно причудливые виражи своего нисходящего курсового ралли. Если 2 сентября биткоин ненадолго преодолел историческую отметку в $5000, то уже менее чем через две недели торгуется ниже уровня в $3400. Что это: очередная коррекция первой криптовалюты из-за ее переоценки спекулянтами или наметившаяся тенденция к ее краху? Редакция MoneyNews попыталась разобраться в этом вопросе, обратившись к экспертам рынка.

Немного предыстории. 4 сентября 2017 г. СМИ сообщили о беспрецендентром решении Народного Банка Китая запретить частным лицам и организациям привлекать денежные средства посредством ICO (Initial Coin Offering). На минуточку, КНР является страной, где расположены крупнейшие майнинговые криптовалютные фермы и ведущие криптовалютные биржи. На долю Поднебесной приходится более половины объема транзакций с виртуальными валютами! И вот на этом фоне происходит такое!

Интересно, но первоначальной реакцией рынка стало сравнительно сдержанное падение стоимости биткоина, которое, естественно, потянуло за собой по цене и целый хвост ближайших к биткоину по капитализации альткоинов. Etherium, Bitcoin Cash и LiteCoin устремились вниз, практически в точности повторяя на дневных графиках Coinsmarketcap кривую падения «цифрового золота». Далее последовала коррекция, а затем подозрительно ровная для волатильной криптовалюты ценовая стабильность.

Но вот наступило 13 сентября, когда биткоин вдруг пробивает вниз психологический уровень в $4000. Прошло больше недели: позитивных новостей из Китая нет. Неопределенность берет свое и криптовалюту начинают массово «сливать». Только ли Китай виноват во всем?

За комментариями по ситуации редакция MoneyNews обратилась к экспертам по криптовалютам. В большинстве своем они были почти едины в оценке происходящего, однако различались в нюансах. Одним из первых откликнулся Юрий Новиков-Трубецкой, CEO и основатель компании FortCapital, который не увидел в столь стремительном падении курса биткоина никакой трагедии.

«Еще в прошлом году я говорил, что резкий рост курса биткоина и других криптовалют очень вредит развитию криптоэкономики. Полезли спекулянты, случайные люди, а за ними следом и государства с регулированием. Сейчас будет идеально, если курс биткоина, упадет до $1500-1000 и стабилизируется на этом уровне на долгие годы, с ростом 15-20% в год. Это позволит значительно расширить возможности финансирования новых проектов, с использованием ICO и других инструментов», — рассказал нашему изданию Новиков-Трубецкой.

Что касается китайских запретов, то они только на пользу, считает он. «Китайское государство само выдавливает своих граждан-инвесторов, из инвестиций на собственной территории, в проекты в других странах. Так что пусть еще что-нибудь у себя запретят», — иронизирует эксперт.

По мнению Новикова-Трубецкого, рынок криптовалют не рухнет, а скорретируется к реальному. «Если бы не они (настроения спекулянтов — Прим.Ред.), курс бы давно уже упал. Поэтому предсказывать что-то почти невозможно. Реальная капитализация крипторынка примерно в 4 раза меньш, чем те цифры которые сегодня называют. И раздутый сектантско-спекулятивный ажиотаж только вредит реальному развитию криптоэкономики», — подытожил эксперт.

Небезызвестный подмосковный фермер Михаил Шляпников сразу оговорился, что не считает себя ни аналитиком, ни экспертом в данном вопросе и не увидел ничего беспрецедентного в нынешней ситуации резкого падения курса первой криптовалюты.

«Это вполне укладывается в мировую практику развития новых экономических форм и моделей. Считаю, что подобные встряски крайне полезны и направлены лишь на повышение опыта, знаний и подготовки. К тому же возможности блокчейн-технологий слишком однобоко оцениваются, с перекосом в финансовый сектор. И Китай здесь ни причем», — сообщил Шляпников редакции MoneyNews.

Маркетолог украинского биткоин-агентства KUNA Вадим Попов тоже не увидел в нынешнем резком падении курса биткоина никакого «китайского заговора».

«Китай, безусловно, добавил в огонь не только дров и масла, но и бензина весьма большое количество. Однако мы считаем, что текущая коррекция, как бы она ни была велика, совершенно закономерна — это во-первых, а во-вторых, полезна для рынка. Потому что рынок был не просто перегрет стремительным и большим ростом – он был перегрет очень сильно, экстремально. И сейчас мы наблюдаем такое же экстремальное его охлаждение. И оздоровление. И единственное, как стоит рассматривать данную ситуацию – как машину времени, отмотавшую немного назад, чтобы дать всем желающим закупиться биткоином по более адекватной цене», — отметил Попов.

Ну а пока суть да дело, по данным Coinmarketscap, криптовалюта биткоин продолжает нисходящий тренд и по состоянию на 22.00 (МСК) 14 сентября торгуется на уровне $3380 за монету.

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