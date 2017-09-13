Основатель блокчейн-платформы Ethereum Виталик Бутерин в интервью израильской газете TheMarker рассказал о неустойчивости рынка ICO. По его словам, многие проекты на этом поприще потерпят неудачу, а инвесторы потеряют деньги.

Интересно, что сам Бутерин создавал Ethereum именно с помощью ICO. Поэтому сам феномен ICO Виталик не считает чем то плохим, поскольку такой способ позволяет привлечь средства для проектов с открытым исходным кодом. Однако, по его словам, в последнее время появляются стартапы с нежизнеспособной бизнес-моделью, выпускающие токены только с целью что-то продать и быстро заработать, а не не ради долгосрочной цели.

«Мы находимся в «пузыре». Стоимость всех криптовалют растет, и у людей возникает ощущение, что так будет всегда. Многие проекты привлекают больше денег, чем они смогли бы привлечь на обычном венчурном рынке. Иногда необходимость и полезность проекта не совпадают с его возможностью собирать деньги. Кроме того, рынок по-прежнему молод, и люди до сих пор не знают, как отличить проекты, которые будут существовать в долгосрочной перспективе. Я, например, не участвую в большинстве ICO, поскольку считаю, что они переоценены», — сказал Бутерин.

При этом, по мнению создателя Ethereum, крах большинства ICO потенциально угрожает и его детищу. Виталик Бутерин призвал избегать чрезмерной рекламы таких проектов, подчеркнув, что единственным, хотя и не совсем достоверным, на сегодня способом оценить ICO является раскрытие информации об организаторах размещения. Рынку ICO в ближайшие годы просто придется успокоиться, чтобы научиться определять действительно ценные проекты, заключил основатель Ethereum.

По материалам Inc.

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